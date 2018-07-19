Beşiktaş'ta 'Fabri' bilmecesi

Tosic’i sezon bitimiyle birlikte Çin’e satan siyah-beyazlılar, son olarak Matej Mitrovic’i de Belçika’nın Club Brugge takımına sattı. 2 sezon önce Deportivo’dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen kaleci Fabri için de İngiltere’nin Fulham ekibi transfer teklifinde bulundu.

Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İspanyol kaleci için Fulham 3,5 milyon Euro teklif ederken, siyah-beyazlı yönetim 8 milyon Euro talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, 6 milyon Euro karşılığında el sıkışıldığı belirtiliyor.

Fabri’nin önümüzdeki günlerde İngiltere’nin yolunu tutması beklenirken, Beşiktaş, bu futbolcudan doğacak olan boşluğu Ospina ile doldurmayı planlıyor. Ancak Ospina için Napoli ve Sevilla’nın da devrede olması, bu transferi zora sokuyor.

Fikret Orman ne dedi?

Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fikret Orman konuyla ilgili ise ilginç bir çıkış yaptı.

Fabri’ye teklifler var. Şimdi idmanda, birazdan otele gidecek. Sonra nereye gider bilemiyorum.