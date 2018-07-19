SÜPER LİG

Beşiktaş'ta 'Fabri' bilmecesi

Tosic’i Çin’e, Mtrovic’i de Club Brugge’a satan Beşiktaş, Fabri için de Fulham’la görüşmelere başladı. Siyah beyazlıların başkanı da konuyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, IHA
Fabri.

Fabri.

Fotoğraf: MURAD SEZER

Tosic’i sezon bitimiyle birlikte Çin’e satan siyah-beyazlılar, son olarak Matej Mitrovic’i de Belçika’nın Club Brugge takımına sattı. 2 sezon önce Deportivo’dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen kaleci Fabri için de İngiltere’nin Fulham ekibi transfer teklifinde bulundu.

Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İspanyol kaleci için Fulham 3,5 milyon Euro teklif ederken, siyah-beyazlı yönetim 8 milyon Euro talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, 6 milyon Euro karşılığında el sıkışıldığı belirtiliyor.

  • Fabri’nin önümüzdeki günlerde İngiltere’nin yolunu tutması beklenirken, Beşiktaş, bu futbolcudan doğacak olan boşluğu Ospina ile doldurmayı planlıyor. Ancak Ospina için Napoli ve Sevilla’nın da devrede olması, bu transferi zora sokuyor.

Fikret Orman ne dedi?

Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fikret Orman konuyla ilgili ise ilginç bir çıkış yaptı.

Fabri’ye teklifler var. Şimdi idmanda, birazdan otele gidecek. Sonra nereye gider bilemiyorum.

Fikret Orman açıkladı: Sözleşmesi feshedildi
Fikret Orman açıkladı: Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Başkanı siyah beyazlıların kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Trabzonspor'dan bonservisi alınan Mertcan Çam'ın sözleşmesiyle ilgili de bilgi verdi.22 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartlarına uymadığını belirten Orman, Mertcan Çam'ın sözleşmesini feshettiklerini belirtti.Konuyla ilgili olarak genç oyuncu ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte Mertcan Çam'ın paylaşımı; Şenol Güneş İlhan Mansız'ı görevlendirdi

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