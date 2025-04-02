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Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

16:062/04/2025, Çarşamba
IHA
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Beşiktaş’ta, Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş’ta, Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı takım, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.


#Beşiktaş
#Göztepe
#Türkiye Kupası

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