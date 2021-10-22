Spor Beşiktaşta kaptanlar moral aşıladı "Galatasarayı yenip kendimize gelelim"
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Beşiktaş'ta kaptanlar moral aşıladı: "Galatasaray'ı yenip kendimize gelelim"

Kötü gidişatı tersine çevirmek isteyen Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray derbisini önemli bir fırsat olarak görüyor. Oyuncular mücadeleye, “Bu maçı kazanırsak yeniden çıkışa geçeriz” şeklinde bakıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta kaptanlar moral aşıladı: Galatasarayı yenip kendimize gelelim
Siyah-beyazlılar derbi hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş’ta ligde ve Avrupa’da kötü gidişat devam ediyor.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet çıkartırken, Şampiyonlar Ligi’nde ise henüz puanla tanışamadı. Bu durum taraftarlar kadar teknik heyet ve futbolcuları da huzursuz etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi mevcut kötü gidişatı tersine çevirmek için yoğun çalışma yaparken, futbolcular da pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisini yeni bir fırsat olarak görüyor.

Futbolcuların aralarında toplantı gerçekleştirerek, “Taraftarımız bize sürekli destek veriyor. Onların bu desteğinin karşılığını sahada skor olarak bu sezon veremedik. Galatasaray derbisi bizim için fırsat. O maçı kazanırsak kendimize geliriz. Yeniden çıkışa geçeriz. Derbiyi mutlaka kazanmalıyız” dedikleri öğrenildi.

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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu


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