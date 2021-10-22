Beşiktaş'ta kaptanlar moral aşıladı: "Galatasaray'ı yenip kendimize gelelim"

Beşiktaş’ta ligde ve Avrupa’da kötü gidişat devam ediyor.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet çıkartırken, Şampiyonlar Ligi’nde ise henüz puanla tanışamadı. Bu durum taraftarlar kadar teknik heyet ve futbolcuları da huzursuz etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi mevcut kötü gidişatı tersine çevirmek için yoğun çalışma yaparken, futbolcular da pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisini yeni bir fırsat olarak görüyor.

Futbolcuların aralarında toplantı gerçekleştirerek, “Taraftarımız bize sürekli destek veriyor. Onların bu desteğinin karşılığını sahada skor olarak bu sezon veremedik. Galatasaray derbisi bizim için fırsat. O maçı kazanırsak kendimize geliriz. Yeniden çıkışa geçeriz. Derbiyi mutlaka kazanmalıyız” dedikleri öğrenildi.

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SPOR Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu



