Beşiktaş'ta Serdal Adalı resmen aday

Beşiktaş’ta sıcak saatler yaşanmaya devam diyor. Dün sabah gerçekleşen basın toplantısında Başkan Fikret Orman, daha önce aday olmayacağını açıkladığını belirterek, "O gün hangi noktadaysam, bugün de aynı noktadayım" ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise gözler başkan adayı olacağı iddia edilen isimlere çevrilmiş durumda.
Siyah-beyazlılarda ilk resmi aday Serdal Adalı oldu. Adalı daha önce yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’a adaylık açıklamak o kadar kolay değil. Yararlı olacaksam aday olurum. Laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. Çalışıyoruz, sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an ben ikinci başkanım. İnce eleyip sık dokuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan adaylık için adı geçen bir başka isim olan İsmail Ünal da dün yaptığı açıklamayla camiaya birlik beraberlik çağrısı yaptı ve tek aday altında birleşmenin camia için en doğrusu olacağını ifade etti. Ünal, "Bizler yarışmayalım ki, Beşiktaş rakipleriyle daha iyi yarışsın" diyen İsmail Ünal, "Bu olağanüstü durumda yetkisi olup etkisi olmayan, zayıf yönetimler oluşturmak yerine tek vücut halinde seçime gitmenin yolunu bulalım" dedi.
#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4
#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2019
Fikret Orman: Hiçbir kulüp başkanına yapılmayanlar, bana yapıldı. pic.twitter.com/msZ2FetbDA
Fikret Orman: Hiçbir kulüp başkanına yapılmayanlar, bana yapıldı. pic.twitter.com/msZ2FetbDA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 26, 2019
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