Beşiktaş'ta Serdal Adalı resmen aday

Beşiktaş’ta sıcak saatler yaşanmaya devam diyor. Dün sabah gerçekleşen basın toplantısında Başkan Fikret Orman, daha önce aday olmayacağını açıkladığını belirterek, "O gün hangi noktadaysam, bugün de aynı noktadayım" ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise gözler başkan adayı olacağı iddia edilen isimlere çevrilmiş durumda.

Siyah-beyazlılarda ilk resmi aday Serdal Adalı oldu. Adalı daha önce yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’a adaylık açıklamak o kadar kolay değil. Yararlı olacaksam aday olurum. Laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. Çalışıyoruz, sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an ben ikinci başkanım. İnce eleyip sık dokuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Serdal Adalı'dan başkan adaylığı açıklaması: Benim için büyük bir onur ve gururdur Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamada "Benim adaylığımın, sayın başkanın (Fikret Orman) adaylık kararıyla bir alakası yok. Her iki kararına da saygı duyarım. Burada önemli olan Beşiktaş'a faydalı olup olmayacağımdır. Beşiktaş'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım" dedi.Beşiktaş Kulübü başkanlığının kendisi için önemli bir makam olduğunu kaydeden Adalı, "Biz daha önceki dönemlerde başkanla karşılıklı rakip olarak seçime girdik. Geçen sene eylül ayında sayın başkanla bir araya geldik. 'Mevzu bahis Beşiktaş ise gerisi benim için ayrıntıdır' dedim. Bugünlere kadar geldik. Beşiktaş başkanlığı herkes için olduğu gibi benim için de büyük bir onur ve gururdur" ifadelerini kullandı. "Bu kararı zamansız buldum"Fikret Orman'ın başkanlığı bırakacağını açıklamasına değinen Adalı, "Açıkçası bu kararı zamansız buldum. Kendisi yedi sene boyunca zorlu koşullarda başkanlık yaptı. Bu sürede de çok önemli, hepimizin gurur duyduğu işlere imza attı. Üzüntüsünü ve tepkisini anlamaya çalışıyorum. Camiamız için hayırlısı olsun" değerlendirmesinde bulundu.Orman'ın yeniden aday olması halinde listesinde yer almak istemediğini belirten Adalı, şunları kaydetti:"Başkanla sürekli konuşuyoruz. Görüşlerimi de kendisine söylüyorum. Adaylık konusu kişisel bir karardır. Kendisine sadece, yeniden aday olmak isterse beni listesine yazmamasını ve kendisine yepyeni bir liste yapmasını önerdim. Son karar tabii ki kendisinindir. Hukuki olarak hakkı var. Dediğim gibi benim aday olup olmaması konusunda önerim yok. Sadece aday olması halinde yeni yapacağı yönetim kurulu listesinde bulunmayacağımı ilettim."#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Eylül 2019

Öte yandan adaylık için adı geçen bir başka isim olan İsmail Ünal da dün yaptığı açıklamayla camiaya birlik beraberlik çağrısı yaptı ve tek aday altında birleşmenin camia için en doğrusu olacağını ifade etti. Ünal, "Bizler yarışmayalım ki, Beşiktaş rakipleriyle daha iyi yarışsın" diyen İsmail Ünal, "Bu olağanüstü durumda yetkisi olup etkisi olmayan, zayıf yönetimler oluşturmak yerine tek vücut halinde seçime gitmenin yolunu bulalım" dedi.

#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2019