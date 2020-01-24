Beşiktaş'ta sezon sonu için 3 aday

Kötü sonuçlarla biten maçların ardından Beşiktaş yönetimi yol haritası belirlemek için olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Yönetimin uzun süren görüşmelerin ardından Göztepe maçının ardından Abdullah Avcı’yla yollarını ayırma konusunda hem fikir olduğu öğrenildi.
Beşiktaş, Avcı’yla yollarını ayırması halinde yeni takım bulana kadar maaşını ödemeye devam edeceği belirtildi. Aksi takdirde Abdullah Avcı’nın direkt gönderilmesi durumunda siyah-beyazlılar, bu sezonki alacaklarıyla beraber kontratının tamamı olan 36 milyon TL’lik ödemeyi yapmak zorunda. Avcı’nın yerine ise limit artırımı yapılamayacağı nedeniyle yardımcı antrenör Gökhan Keskin’in devam edeceği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, sezon sonunda ise gündeminde hem yerli hem de yabancı teknik direktörler yer alıyor.
- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Calımbay, yerli çalıştırıcı olarak ilk sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş eski oyuncu ve yardımcı antrenörü olan ve şuanda İspanya 2. Lig ekibi Almeria’yı çalıştıran Guti olduğu belirtildi. Yönetimin diğer adayının ise İskoçya ekibi Glasgow Rangers’ın teknik direktörü Steven Gerrard olduğu öğrenildi.
Beşiktaş, son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi! pic.twitter.com/00qyscfSCW
Beşiktaş, son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi! pic.twitter.com/00qyscfSCW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 23, 2020
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