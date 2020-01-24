Beşiktaş'ta sezon sonu için 3 aday

Kötü sonuçlarla biten maçların ardından Beşiktaş yönetimi yol haritası belirlemek için olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Yönetimin uzun süren görüşmelerin ardından Göztepe maçının ardından Abdullah Avcı’yla yollarını ayırma konusunda hem fikir olduğu öğrenildi.

Beşiktaş, Avcı’yla yollarını ayırması halinde yeni takım bulana kadar maaşını ödemeye devam edeceği belirtildi. Aksi takdirde Abdullah Avcı’nın direkt gönderilmesi durumunda siyah-beyazlılar, bu sezonki alacaklarıyla beraber kontratının tamamı olan 36 milyon TL’lik ödemeyi yapmak zorunda. Avcı’nın yerine ise limit artırımı yapılamayacağı nedeniyle yardımcı antrenör Gökhan Keskin’in devam edeceği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, sezon sonunda ise gündeminde hem yerli hem de yabancı teknik direktörler yer alıyor.

Abdullah Avcı'nın son maçı Göztepe Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 30 puan toplayarak zirvenin 10 puan gerisinde yer alan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’yla yol ayrımına gelindi. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş’in A Milli Takım’a gitmesinin ardından göreve getirilen Avcı’nın performansı hem yönetim hem de taraftarlar arasında tartışmalara sebep oldu.Verdiği demeçlerde transferi şart koşan Abdullah Avcı’nın kulübün mali durumunun sıkıntıda olması nedeniyle yönetimle arası gerildi. Sezon başında yaşanılan form düşüklüğünün ardından ligde 6 maç üst üste kazanan siyah-beyazlılarda eleştiriler azalsa da, oynanan futboldan camianın mutlu olmadığı belirtiliyordu. O serinin ardından yeniden maç kaybetmeye başlayan ve son olarak Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’a her iki maçta da 3-2’lik skorlarla kaybeden Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın tahtı sallanıyor. Abdullah Avcı’ya büyük tepkiSüper Lig’de Beşiktaş’ın başında çıktığı 18 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Avcı, Türkiye Kupası’nda oynadığı 4 maçın sadece birini kazandı, 3’ünü kaybetti. Abdullah Avcı ayrıca siyah-beyazlı takımın büyük umutlarla katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 6 maçta 1 kez kazandı ve 5 maçını kaybetti.Süper Lig'in lideri Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/SSd4izrkqK— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 19, 2020

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Calımbay, yerli çalıştırıcı olarak ilk sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş eski oyuncu ve yardımcı antrenörü olan ve şuanda İspanya 2. Lig ekibi Almeria’yı çalıştıran Guti olduğu belirtildi. Yönetimin diğer adayının ise İskoçya ekibi Glasgow Rangers’ın teknik direktörü Steven Gerrard olduğu öğrenildi.