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Beşiktaş'tan Ciro Immobile açıklaması: Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı

Beşiktaş'tan Ciro Immobile açıklaması: Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı

Haber Merkezi
08:3810/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Ciro Immobile’nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Beşiktaş, Ciro Immobile’nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız forveti Ciro Immobile’nin sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Beşiktaş, Ciro Immobile’nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Siyah beyazlı kulüğ, İtalyan futbolcu Ciro Immobile’nin adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.


Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile’nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.



#Beşiktaş
#Immobile
#Fenerbahçe

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