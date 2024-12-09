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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: Sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: Sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

Haber Merkezi
15:549/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
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Barış Alper Yılmaz
Barış Alper Yılmaz

Galatasaray; Barış Alper Yılmaz'ın, sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz hakkında açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, Barış Alper Yılmaz'ın, sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.


Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:


"Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.


Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.


Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."


Barış Alper Yılmaz kaç hafta oynamayacak?

Galatasaray'da Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.





#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Sivasspor

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