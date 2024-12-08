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TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması

TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması

19:448/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
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TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının son dakikalarında yaşanan pozisyon için açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının son dakikalarında Barış Alper Yılmaz ile Rey Manaj'ın arasında yaşanan pozisyon için açıklamada bulundu.


Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü’nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.


Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur."






#Türkiye Futbol Federasyonu
#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray

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