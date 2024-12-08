TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur."