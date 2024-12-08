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İbrahim Hatipoğlu'ndan Sivasspor maçının hakemine tepki

İbrahim Hatipoğlu'ndan Sivasspor maçının hakemine tepki

21:028/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
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İbrahim Hatipoğlu
İbrahim Hatipoğlu

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçın hakemi Turgut Doman'a sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.


Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, galibiyetten dolayı futbolcularını kutladı.


Müsabakanın hakemi Turgut Doman'ı eleştiren Hatipoğlu, "Açıkça Galatasaray'a düşmanlık edeceklerini ilan ettiler de milli futbolcuya da mı bu düşmanlık devam edecek? Bugün Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareketi izleyip sessiz kalan bir hakemin düdüğünü bu gece asması lazım. Eğer bu hakem pozisyonu izleyip hala kırmızı kart vermiyorsa demek ki hakemlikten nasibini almamış bir insan. Bu gece bu hakem düdüğünü asmak zorundadır." diye konuştu.


Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı hakkında da bilgi veren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

'Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla geliyor'

"Barış'ın durumu kötü, şu anda sakatlığının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu net olarak söylemek lazım ki bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman bunun bir futbol maçından çıkmış oyuncu olduğunu söylemek mümkün değil. Dizinde, bileğinde... 'Ayakkabısına bastı diye vermedim.' diyor. Ayakkabıya mı basmış, dizine mi basmış? Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla geliyor."


Hatipoğlu, bir gazetecinin daha önce yapmış olduğu "Biz hepsini yeneceğiz." şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine, "Evet bugün yendik ama bizim soyunma odası matem yeri gibiydi. Lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular yarın milli mücadele verecek. Perşembe günü ülkeyi Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz, el insaf." ifadelerini kullandı.





#İbrahim Hatipoğlu
#Galatasaray
#Sivasspor

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