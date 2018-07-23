SÜPER LİG

Beşiktaş'tan Fabri açıklaması

Beşiktaş, İspanyol kalecisi Fabricio Ramirez'in transferi konusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fabricio Agosto Ramirez

Fabricio Agosto Ramirez

Fotoğraf: Aşkın Kıyağan / AA

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

  • Bir süredir adı transfer gündeminde yer alan 30 yaşındaki file bekçisi geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıktı.

Fabri transferinin perde arkasında Sambade var
Fabri transferinin perde arkasında Sambade var

Beşiktaş'ta Fabri'nin Fulham'a transferi an meselesi. Siyah beyazlıların bu transferden 6 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.Peki Fabri'nin İngiliz ekibinin transfer gündemine gelmesine neden olan isim kim? Siyah beyazlılardan geçtiğimiz sezon ayrılan İspanyol kaleci antrenörü Sambade oyuncunun bonservisinin alınmasında etkili rol oynadı.Sambade, Fabri'nin Deportivo'dan Beşiktaş'a transferinde de etkili rol oynamıştı.Fabri, Beşiktaş'ta forma giydiği iki sezonda 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 30 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda da etkili bir performans göstermiş ve takımının grubundan lider çıkmasında etkili olmuştu.Video: Fabri'den müthiş kurtarış

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