Spor Beşiktaştan Ghezzal hamlesi
SÜPER LİG

Beşiktaş'tan Ghezzal hamlesi

Beşiktaş’ta yaptığı 10 asistle ligin zirvesinde yer alan Rachid Ghezzal, performansıyla adeta büyülüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Leicester City ile bir yıllık sözleşmesi kalan Cezayirli oyuncunun bonservisini almak için İngiliz ekibiyle görüşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ghezzal'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Ghezzal'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Süper Lig’de teknik direktör Sergen Yalçın’ın önderliğinde başarılı bir grafik çizen Beşiktaş, ara transfer dönemini rakiplerine göre daha sessiz geçse de, sezon sonu önemli hamleler yapmayı planlıyor.

Sezon başında transferin son günlerinde kadrosuna Josef de Souza, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’ı katan Beşiktaş, bu 3 oyuncunun performansından oldukça memnun. Josef ile sözleşme uzatan siyah-beyazlı yönetim, kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal için de plan yapıyor. Bu oyuncuların bonservisini almak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Ghezzal için İngiliz ekibi Leicester City ile masaya oturacak. 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak isteyen Beşiktaş’ın en büyük kozu, Cezayirli oyuncunun sözleşmesinin 2022 yılında bitecek olması.

Beşiktaş, 7 milyon euro civarında bonservisi bulunan oyuncuyu yeniden kiralamak istiyor. Ancak İngiliz ekibi, sözleşmesi biteceği için bu teklife yanaşmazsa pazarlık masasına oturularak, bonservisi alınmaya çalışılacak. Ghezzal için, elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin de onayını aldı.

Ghezzal'ın golü sosyal medyayı salladı
SPOR
Ghezzal'ın golü sosyal medyayı salladı

Lige damga vurdu

Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı forma altında Lyon günlerinden esintiler sunuyor. Beşiktaş’ta 17 lig maçına çıkan ve 1 gol ile 10 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, asist krallığında zirvede bulunuyor. Başarılı oyuncunun takımda mutlu olması ve kalmak istemesi, Beşiktaş’ın elini güçlendiriyor. Ghezzal, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Lyon’da en parlak dönemini 2015-2016 sezonunda yaşadı.

Öte yandan Gençlerbirliği maçında sakatlanan başarılı oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.


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