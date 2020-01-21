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Bilal Başacıkoğlu Trabzonspor'da

Bordo-mavili kulüp, Kayserispor'dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilal Başacıkoğlu Trabzonspor'da 45 numaralı formayı giyecek.

Bilal Başacıkoğlu Trabzonspor'da 45 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile 6 ay+2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncuya yarım sezon için 162 bin 500 TL garanti ücret ödenecek. Bordo-mavili kulüp, opsiyonu kullanırsa oyuncuya 2020/2021 sonu için 2.75 milyon TL, 2021/2022 sezonu için ise 2 milyon TL ödeyecek.

"Bu şans için teşekkür ediyorum"


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu yer aldı.

Genç bir oyuncuyu kadroya kattıklarını belirten Sağıroğlu, “Genç kardeşimize aramıza katıldığı için hoş geldin diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kendisinin kariyerine de Trabzonspor’a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Trabzonspor'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bilal Başacıkoğlu ise, “Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur” dedi.

  • 24 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor'a Feyenoord'dan transfer olmuştu. Ümit Milli Takımı'nda dikkat çeken performans sergileyen oyuncu Kayserispor'da ise 37 maçta 3 gol attı 4 de asist yaptı.

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