Bırakın gideyim başkanım

Fransa Ligi takımlarından Lille’in ısrarla transfer etmek istediği Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun daha önce “20 milyon Euro’luk teklif var” dediği genç oyuncunun ise ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği kaydedildi. Başarılı oyuncu, dünkü antrenmandan sonra kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu’na takımdan ayrılmak istediğini iletti.

Lille’in Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro’luk teklifini reddeden Trabzonspor’un, genç oyuncunun ayrılma kararını bildirmesinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Yusuf Yazıcı’nın, daha önce “Bir yıl daha bizimle kalmalı” diyen Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu’na “Benim hayallerim var ve en önemli hayalim de Trabzonlu Yusuf Yazıcı olarak şehrimi ve takımımı Avrupa’da temsil etmek” sözleriyle kararının kesin olduğunu bildirdi.

YUSUF İÇİN 20 MİLYON EURO

Trabzonspor ile yol ayrımındaki Yusuf Yazıcı’ya, geçen dönemlerde de teklifler gelmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon Abdülkadir Ömür ile birlikte Yusuf’a İspanya’dan 14 milyon Euro’luk teklif geldiğini açıklamıştı. Ağaoğlu, ara transfer döneminde de Yusuf için 20 milyon Euro’luk teklif aldıklarını duyurmuştu. Lille Başkanı Gerard Lopez de RMC Sport’a Yusuf Yazıcı’nın transferi konusunda istekli olduklarını açıklamıştı.

Gerard Lopez “Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğimiz doğru. Teknik kapasitesi, yaşı, sahip olduğu potansiyel ve burada oynama arzusu, onun transferini cazip kılıyor. Yusuf Yazıcı gerçekten buraya gelmek istiyor ancak kulübüyle henüz anlaşamadık” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Trabzonspor yönetimi, Lille Kulübünün, Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10’luk pay teklifini geri çevirdi.