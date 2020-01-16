Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili taraftarlara seslenerek, destek çağrısında bulundu. Kulübün twitter hesabında, teknik direktör Hüseyin Çimşir’in bordo-mavili takımda futbol oynadığı ve yeni görevine başladığı dönemdeki fotoğraflarının da yer aldığı bir video yayımlandı. Videoda taraftarlara seslenen Hüseyin Çimşir, takımdan potansiyel olarak herkesin beklentisi bulunduğunu belirterek, “Ben de taraftar olsam, kafamda ‘acabalar’ olabilir. ‘Acaba yapabilecek mi, becerebilecek mi?’ Bunlar doğal şeylerdir ama ön yargı kötüdür. ‘Yapamaz, edemez’ demek kötüdür. Niye? Benim antrenörlük potansiyelimi bilmiyor. Ancak bilerek, ‘Bunu yapamaz, başaramaz’ demek bir ön yargı. Bunu kırmak da kolay bir iş değildir” dedi.

BİRLEŞME ÇAĞRISI

Bunun için özellikle başarılı olması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Çimşir, taraftarın, camianın etrafında birleşmesini önererek, şunları kaydetti: “Taraftarlara mesajım, kimsenin tarafı olmasınlar. Taraf olacakları yer Trabzonspor. Bu camianın etrafında birleşsinler. Bu oyuncu da antrenör de olur. Sevebilirsiniz veya sevmeyebilirsiniz. Eğer bu kulübün teknik direktörüysem, oyuncu da formasını giyiyorsa, kayıtsız şartsız destek olunmalı. Ondan sonra eğer gidişatla ilgili bir olumsuzluk olursa, zaten tepkilerini gösterirler. O konuda bir sıkıntı yok. Benim onlardan ricam, lütfen bu takımın yanında olsunlar. Takıma destek olsunlar. Tarafları Trabzonspor Kulübü ve takımı olsun. Yan yana durursak biz bize yeteriz.”

İLK SINAVI OLACAK

Trabzonspor, Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında bugün sahasında Denizlispor’u ağırlayacak. Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra yardımcı antrenör Çimşir, altyapısından yetiştiği bordo-mavili kulüpte teknik direktör olarak ilk resmi müsabakasına çıkacak. Trabzonspor dışında Antalyaspor, Bursaspor, Adana Demirspor ve Sakaryaspor’da oynayan Hüseyin Çimşir, futbolculuk kariyerinde 378 Süper Lig, 27 TFF 1. Lig ve 48 Türkiye Kupası olmak üzere 453 maçta görev yaptı ve 14 gole imza attı. 27 maçta A Milli olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 51 kez milli formayı giyen Hüseyin Çimşir, 2009-10 sezonunda Bursaspor formasıyla şampiyonluk yaşamıştı. Bir süre Karaman’ın yardımcılığını yapan Cimşir’in performansı merakla bekleniyor.

Trabzonspor avantaj arıyor

Bu sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda zirve hedefleyen Trabzonspor, kupa son 16 turu ilk maçında bugün sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Akyazı’daki Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 23 Ocak’ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etmek istiyor. Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj’ın yanı sıra, takımla yeteri kadar çalışamayan Novak, Uğurcan ve Sturridge’in de dinlendirilmesi bekleniyor. Kupada günün diğer maçında ise saat 1800’de Antalyaspor ile Göztepe karşılaşacak.

Ogenyi Onazi Denizlispor’da

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Trabzonspor’dan ayrılan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi’yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, “Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Onazi ise bordo-mavililere veda mesajı yayınlarken, Trabzonspor, oyuncuya teşekkür etti. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’dan 2016 yılında 4 yıllığına Trabzonspor’a transfer olan Onazi, bordo-mavili forma altında 79 resmi maçta 7 gol attı.