SÜPER LİG

Boateng'e şut talimatı

Yarın evinde oynayacağı maçta Trabzonspor’u yenerek yarışa yeniden ortak olmak isteyen Beşiktaş’ta, bütün planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Bordo-mavili takımı uzaktan şutlarla yenmeyi planlayan Sergen Yalçın, Boateng’e “Kaleyi gördüğün yerden vur” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boateng dünkü idmanda oynanan ayak tenisinde şık bir vuruşa imza attı.

Boateng dünkü idmanda oynanan ayak tenisinde şık bir vuruşa imza attı.

Fotoğraf: IHA

Beşiktaş, yarın oynayacağı Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Sergen Yalçın, bütün planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Bordo-mavili rakibini yenerek yarışa yeniden ortak olmak isteyen 47 yaşındaki teknik adam, bu konuda oyuncularını da motive ediyor. Takımla yaptığı görüşmede yarışın henüz bitmediğini ve alacakları bir galibiyetle zirveye yeniden ortak olacaklarını söyleyen Yalçın, bazı oyuncularının üzerinde ise özel olarak duruyor.

Siyah-beyazlıların kattığı Kevin-Prince Boateng’le sık sık görüşen Sergen Yalçın, Ganalı oyuncuya şut talimatı verdi. Başakşehir maçında, rakibine göre üstün bir oyun oynayan ancak bir türlü gol atmayı başaramayan siyah-beyazlı takım, bu kez Trabzonspor karşısında şut deneyecek. Uzaktan atılan şutların rakibi açabileceğini düşünen Sergen Yalçın, bu konuda Boateng’le yaptığı görüşmede, “Top sana geldiğinde oyun kurmaya çalışma, maç boyunca sık sık kaleye şut at” talimatını verdi.

Boateng, Beşiktaş formasıyla çıktığı 2 maçta 1 gol attı.
Boateng, Beşiktaş formasıyla çıktığı 2 maçta 1 gol attı.

Atiba yine hücumda

Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında, yine hücum ağırlıklı bir oyun oynamayı planlıyor. Obi Mikel’in kart cezası nedeniyle Trabzonspor’un orta sahasında boşluk olacağını düşünen tecrübeli teknik adam, Atiba’dan Burak Yılmaz’a yakın oynamasını istedi. Sağ kanatta ise Diaby’nin performansından memnun olmayan Yalçın, bu bölgede Lens’i oynatmayı planlıyor.

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