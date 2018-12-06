Bogdan Stancu sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da yaprak dökümü devam ediyor.

Fanatik'te yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde mukavelesini sonlandıran Joshua'nın ardından Rumen golcü Bogdan Stancu da 23 Ekim'den itibaren elinde olan fesih hakkını kullandı ve yeşil-beyazlı ekiple yollarını ayırdı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Stancu, bu sezon çıktığı 8 maçta fileleri havalandıramamıştı.