Boupendza'dan transfer sorusuna cevap Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Hatayspor'un yıldızı Boupendza transfer sorusuna, "Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli" karşılığını verdi. 24 yaşındaki forvet, sahada oynarken görmek istediği oyunculardan bir tanesinin de Mesut Özil olduğunu ve bu hayalinin gerçek olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi 13 Şubat 2021, 09:20 Son Güncelleme: 13 Şubat 2021, 09:44 Diğer