Boupendza'dan transfer sorusuna cevap

Devre arası transfer döneminin gözde ismi Aaron Boupendza, transferi ve golleri hakkında açıklamalarda bulundu.
beIN Sports'a konuşan Gabonlu futbolcunun açıklamaları şöyle;
"Bu kadar gol attığım için mutluyum"
- "Burada tarihi yazdığım ve bu kadar gol attığım için mutluyum. Kulübümün bana güvenmesine çok önem veriyorum. Çalışmalarıma durdurmadan devam ediyorum ve takımın yükselmesi için elimden geleni yapıyorum."
"Gollerimin güzelliğini künefeye bağlıyorlar"
- "Hatay'ı buraya gelmeden önce çok tanımıyordum, geldikten sonra bilgi edindim, bana yardımcı olan arkadaşlarım da oldu. Burada değişik kültürlerden insanlar var, hepsi bir harmoni içinde yaşıyorlar. Burada olmaktan mutluyum. Konuştuğum taraftarlar, gollerin güzelliğini künefeye bağlıyorlar. Ben de duyunca gülüyorum. "
"Amacımız iyi sezon geçirmek"
- "Son yıllarca birçok yabancı oyuncu alan bir kulüp Hatayspor. Antrenmanlarda, buradaki insanlarla iyi bir çalışma ortamımız var. Herkesin amacı Süper Lig'de iyi sezon geçirmek, iyi sonuç almak olduğu için çalışmalar buna göre yapılıyor. Sahaya çıktığımızda bunu bildiğimiz için yansıtmamız kolay oluyor."
"Futbolda her şey çok değişken"
- "Bu şekilde devam etmek, alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Futbolda her şey çok hızlı, çok değişken olabiliyor. Benim için savaşmaya devam etmek, mücadeleye devam etmek önemli. Böylece iyi sonuç alabiliriz."
"Hangi takımın beni isteyeceği önemli"
- "Şimdilik Hatayspor’dayım, Hatayspor’un bir futbolcusuyum. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Şu lig, bu lig söylemek mümkün değil. Gelecek hakkında bir şey söylemek çok önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli."
"Mesut Özil'i görmeyi çok istiyordum"
- "Türkiye’de birçok iyi futbolcuya karşı oynadım. Çok iyi oyuncular var. Sahada oynarken görmek istediğim oyunculardan bir tanesi de Mesut Özil'di, onu da gördüm."