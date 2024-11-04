Brezilya'da zafer Verstappen'in

Yarışı ilk sırada tamamlayan Verstappen'in ardından Fransız Estaban Ocon (Alpine) ikinci ve bir başka Fransız pilot Pierre Gasly (Alpine) de üçüncü oldu.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 8 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris ve Charles Leclerc üçer, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.