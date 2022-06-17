Spor Bruma için olay sözler "Vefasız olduğunu gösterdi"
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Bruma için olay sözler: "Vefasız olduğunu gösterdi"

Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'nın eski menajeri Marco Kırdemir, Portekizli futbolcu için çok konuşulacak ifadeler kullandı. Kırdemir, "Fenerbahçe'ye gidebilir ama Galatasaray'la ilgili paylaşımlarını silip, neden geçmişi inkar ediyor ki. Bruma tam bir vefasız olduğunu gösterdi" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bruma için olay sözler: Vefasız olduğunu gösterdi
Bruma, Ülker Stadyumu'nda poz verdi.

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bruma'yla ilgili eski menajeri Marco Kırdemir çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kırdemir, Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde, "Ben Galatasaray'ın ezeli rakiplerine gitmem" dediğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Marco Kırdemir'in açıklamaları şöyle:

"Bruma'yı ben yıldız yaptım, bana ihanet etti"

  • "Armindo Bruma'yı 2013 yılında Galatasaray'a getirdim. Monaco'nun elinden alarak, Galatasaray'a kazandırmıştım. Bruma'dan önce Balotelli'yi getirecektim. Milan'a gitmiştim. Gallaini yüksek para istediği için, Galatasaray'a Bruma'yı teklif ettim. Fatih Terim de Bruma'yı çok istiyordu. U20 Dünya şampiyonasının en iyi oyuncusu seçilmişti. Sporting Lizbon'la 1 aydan fazla mücadele ettim. Çok zor ikna etmiştim. Son gün, son dakikada bu transferi yaptım. Sonraki transferlerinde de gidip konuşan ben oldum ama bana ihanet etti, dayısı ile gidip imza attı. Onun bulup çıkartan ve yıldız yapan benim."

Bruma, Galatasaray formasıyla çıktığı 85 maçta 15 gol atıp, 21 de asist kaydetmişti.
Bruma, Galatasaray formasıyla çıktığı 85 maçta 15 gol atıp, 21 de asist kaydetmişti.

"Galatasaray'ın ezeli rakiplerine gitmem diyordu"

  • "Fenerbahçe'ye kiralık transfer benim için tam sürpriz oldu. Galatasaray'dayken bana 'Ben Galatasaray'ın ezeli rakiplerine gitmem' dedi. Bruma'nın kariyerine açan Galatasaray oldu. Onu star yapan Galatasaray. Fenerbahçe'ye gidebilir ama Galatasaray'la ilgili paylaşımlarını silip, neden geçmişi inkar ediyor ki. Tam bir vefasız olduğunu gösterdi."

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