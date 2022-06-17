Bruma için olay sözler: "Vefasız olduğunu gösterdi"

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bruma'yla ilgili eski menajeri Marco Kırdemir çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kırdemir, Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde, "Ben Galatasaray'ın ezeli rakiplerine gitmem" dediğini söyledi.
Radyospor'a konuşan Marco Kırdemir'in açıklamaları şöyle:
"Bruma'yı ben yıldız yaptım, bana ihanet etti"
- "Armindo Bruma'yı 2013 yılında Galatasaray'a getirdim. Monaco'nun elinden alarak, Galatasaray'a kazandırmıştım. Bruma'dan önce Balotelli'yi getirecektim. Milan'a gitmiştim. Gallaini yüksek para istediği için, Galatasaray'a Bruma'yı teklif ettim. Fatih Terim de Bruma'yı çok istiyordu. U20 Dünya şampiyonasının en iyi oyuncusu seçilmişti. Sporting Lizbon'la 1 aydan fazla mücadele ettim. Çok zor ikna etmiştim. Son gün, son dakikada bu transferi yaptım. Sonraki transferlerinde de gidip konuşan ben oldum ama bana ihanet etti, dayısı ile gidip imza attı. Onun bulup çıkartan ve yıldız yapan benim."
"Galatasaray'ın ezeli rakiplerine gitmem diyordu"
- "Fenerbahçe'ye kiralık transfer benim için tam sürpriz oldu. Galatasaray'dayken bana 'Ben Galatasaray'ın ezeli rakiplerine gitmem' dedi. Bruma'nın kariyerine açan Galatasaray oldu. Onu star yapan Galatasaray. Fenerbahçe'ye gidebilir ama Galatasaray'la ilgili paylaşımlarını silip, neden geçmişi inkar ediyor ki. Tam bir vefasız olduğunu gösterdi."
🖊Fenerbahçe, PSV Eindhoven kulübünden Bruma'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. pic.twitter.com/h4ue71QtGz
🖊Fenerbahçe, PSV Eindhoven kulübünden Bruma'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. pic.twitter.com/h4ue71QtGz— SPOR (@yenisafakspor) June 16, 2022