Bruma için olay sözler: "Vefasız olduğunu gösterdi" Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'nın eski menajeri Marco Kırdemir, Portekizli futbolcu için çok konuşulacak ifadeler kullandı. Kırdemir, "Fenerbahçe'ye gidebilir ama Galatasaray'la ilgili paylaşımlarını silip, neden geçmişi inkar ediyor ki. Bruma tam bir vefasız olduğunu gösterdi" dedi.

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