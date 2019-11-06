Bu düzenle nereye kadar?

Türk futbolunda yıllardır süre gelen hakem sorunu, bu sezon henüz 10. haftada zirveye ulaştı. Bir yandan ekonomik sıkıntılarla uğraşan kulüpler, diğer yandan sahada hakemlerin müsaade ettiği ölçüde mücadele etmeye çalışıyorlar. Neredeyse hiç bir kulübün memnun olmadığı Merkez Hakem Kurulu’nda görevde olan isimler değişse de tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. Son yıllarda neredeyse zirveye ulaşan hakem tartışmaları, geçen sezon Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin (VAR) uygulanmaya başlamasına rağmen son bulmadı. Bu tartışmalar son bulmadığı gibi daha da artarak devam etti. Oysa, Video Yardımcı Hakem Uygulaması’nın bu tartışmaları bitirmesi bekleniyordu. Ancak, futbolu adalet ve vicdan kriterleri yerine, kötü niyetleriyle yöneten hakemler, kulüpleri ve taraftarları çileden çıkartacak seviyeye getirdi. Süper Lig’de henüz 10. hafta oynanırken, sezon başından bu yana yaşanan hakem hataları “artık yeter” dedirtti. Futbolseverlerin ise tek beklentisi var; ‘Temiz Futbol!’.

TRABZONSPOR’DAN TEMİZLİK ÇAĞRISI



Medical Park Stadı’nda oynanan Trabzonspor-Göztepe maçında yaşananlar, bordo-mavili camiayı adeta çileden çıkarttı. Maçı Göztepe 1-0 kazandı ancak öne çıkan maçın hakemi Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gencerler’in skandal kararları oldu. Karşılaşmada Sörloth' un rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda bordo-mavili ekip penaltı beklemiş ancak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus oyunu devam ettirmişti. Bir başka pozisyonda ise Sosa’nın ayağına basılması karşısında Aydınus kırmızı kart göstermemişti. Trabzonshor Kulübü bunun üzerine yaptığı açıklamada, “Hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!” ifadelerini kullanmıştı.

KAYITLAR ORTALIKTA GEZİYOR

VAR kayıtları konusunda TFF’nin hassas bir yaklaşımı olsa da, hakemler arasındaki konuşmalar bazen kulüp yöneticlerinin, bazense ekrandaki yorumcuların vesilesi ile kamuoyuna açıklanıyor. Protokol gereği gizli kalması gereken konuşmalara, 3. şahısların nasıl ulaştığı konusunda tartışmalar sürüyor. Yasal olarak suç teşkil eden bu durum, TFF’nin içerisindeki sürekli gündeme getirilen lobilerin ve yapılanmaların gerçek olduğu inanışını güçlendiriyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, sezon başında bu durumla mücadele ettiklerini belirtse de, geçtiğimiz hafta itibariyle bu kayıtlar yine medyada yer buldu. Bu durum ise düzenin “Aynı tas aynı hamam” şeklinde yürüdüğünü gösterdi.

İSİMLER DEĞİŞİYOR SİSTEM DEĞİŞMİYOR

Son iki sezonda yoğun tartışmaların ardından MHK’de bazı değişiklikler yaşanmıştı. Özellikle Yusuf Namoğlu, MHK’nin adaletsiz davrandığı eleştirileri üzerinde istifa etmiş, yerine ise yine eski MHK başkanlarından Zekeriya Alp getirilmişti. Ancak değişen bir şey olmadı ve VAR’a rağmen verilen kararlar, adaletsiz düzeni yeniden gözler önüne serdi. Geçen sezonki performansları nedeniyle hakem Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’ın görevine son verilmiş, bu sezon ise Suat Arslanboğa’nın profesyonel sözleşmesi feshedilmişti. Gerek federasyonda, gerekse kurullarda isimlerin değişmesine rağmen, adaletsiz düzenin değişmemesi, yeni bir arayışa gerek olduğunu ve bu düzenin toptan değiştirlmesi gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor. Futbolseverlerin aklında ise cevap bekleyen ilk soru; “Bu düzen nereye kadar devam edecek?”

VAR YOKMUŞ GİBİ YAPIN!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun başından beri devam eden ve özellikle son haftalarda daha da artan Video Yardımcı Hakem (VAR) Protokolü ve Uygulamaları ile ilgili çıkan tartışmalar gerekçesiyle yazılı bir açıklama yaptı. TFF’nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalada, “TFF ve MHK hakemliğin her adımında Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve UEFA tarafından yayımlanan kuralları ve güncel talimatları uygulamaktadır ve uygulayacaktır. Futbol oyunu içinde asıl önemli olan sahadaki hakem performansıdır. Bu yüzden VAR Protokolü de hakemlerin ‘VAR yokmuş gibi maç yönetmesi’ gerekliliği üzerine kurulmuştur” ifadeleri kullanıldı. Oysa kamuoyunun fikri ise, kararını VAR ile değiştiren hakemin notunun kırılması, sonraki haftalarda maç alamama endişesine neden oluyor ve hakemler VAR’a bu yüzden gitmiyor. VAR uygulamasına teknik olarak da ciddi bir yatırım yapılmışken, MHK’nin yaptığı “Yokmuş gibi davranın” açıklaması ise futbolseverlerle dalga geçmek olarak görülüyor.

KOÇ İLE ALP ARASINDA TİCARİ İLİŞKİ İDDİASI

Türk futbolunda hakem tartışmaları tavan yapmışken, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki ticari ilişki iddiası gündemi sarstı. 61saat.com’un haberine göre; Zekeriya Alp’e ait şirketin en büyük müşterisinin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un sahibi olduğu firma olması, Trabzonspor taraftarlarının büyük tepkisini çekti. Bu iddia ilk olarak 25 Ağustos’ta yayınlanan Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar tarafından da ortaya atılmıştı.