Bu kadro Avrupa’yı hak ediyor

Trabzonspor’da bu sezon 7 maçta 5 gol kaydeden, Hugo Rodallega, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Kadro kalitelerinin çok yüksek olduğunu kaydeden Kolombiyalı golcü, “Bunu zaten sonuçlardan ve oyuncularımızın kariyerlerinden anlayabilirsiniz. Deneyimli oyuncularımızın kalitesinden ziyade genç oyuncularımızın kalitesine ihtiyacımız var. Çünkü onların önünde büyük bir gelecek bulunuyor. 11 yıldır burada bulunan kaptanımız Onur ile Onazi, Kucka, Sosa, Burak ve benim gibi deneyimli oyuncuların onlara yardım etmesi gerekiyor ve ediyoruz da. Kadroya baktığınızda hem genç, hem de deneyimli oyuncuların kaliteli olduğunu görüyorsunuz. Bunu da alacağımız sonuçlarla göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

HER MAÇ ÜSTÜNE KOYMALIYIZ

Bu sezon daha çok gol atmayı hedeflediğini ve takım olarak da en kötü ilk 4 içinde yer almaları gerektiğini söyleyen Rodallega, “Kariyerimin başından beri olduğu gibi amacım 11’de sahaya çıkıp, çok fazla gol atmak, görev aldığım her maçta üstüne koyup yoluma başarılarla devam etmek. Takım olarak hedefimiz belli. Trabzonspor gibi büyük takımlar her zaman zirveyi hedefler. Ligi en azından ilk dört takım arasında bitirip, Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi’nde yer almalıyız. Sahip olduğumuz kadro bunu fazlasıyla hak ediyor” dedi.

Trabzonspor kuru sabitledi

Trabzonspor, Kulüpler Birliği’nin Euro kurunu 5.2 TL olarak sabitlenme kararını desteklediğini açıkladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe giren Türk Lirası’nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği, futbol kulüpleri ile bir araya gelerek, yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2’lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararı almıştır. Trabzonspor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği’nin kararını son derece doğru buluyor, destekliyor ve büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olan Türk futbolunun bu kararla birlikte nefes almasını temenni ediyoruz” denildi.

Gol attım fırça yedim

Şehirde gezerken yaşadığı bir anıdan bahseden Rodallega, “Bir maçta attığım gol sonrası 2-1 kazanmıştık. Bu maç sonrası mutlu şekilde AVM’ye gittiğimde birisi beni durdurup, neden tek bir gol attığımı sordu. Bir gol atmama sinirlenip en az 2-3 gol atmam gerektiğini söyledi. Maçı kazandıran golü atıp fırça yediğim bir anım olmuş oldu” dedi.