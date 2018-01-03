Bu para helal mi?

Temmuz ayında Alçatı'da TFF yetkilisi Selhattin Aydoğdu ile yaptığı kavga olayından sonra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 26 Temmuz 2017'de görevden alınan Fatih Terim'in TFF aleyhine açtığı dava gündemdekini yerini koruyor. Sözleşme fesih bedeli olarak TFF'den 12 milyon 950 bin TL tazminat isteyen Fatih Terim'in bu süreçte Galatasaray ile 1905'lik sözlemesi tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. Terim'in TFF'den almak istediği tazminatı sekteye uğratmamak adına böyle bir yola başvurması ve Galatasaray'ın da bu konuya alet olması tepkileri arttırdı. TFF ile arasındaki fesih sözleşmesinde Terim'in iş bulması halinde tazminatın ortadan kalkacağı yazıyor. Terim, TFF aleyhine açtığı davada haklı bulunur ve tazminata hak kazanırsa, Galatasaray'dan kazandığı miktar, tazminat alacağından düşülecek. 1905 TL'lik maaş dikkate alındığında sadece bu miktar mevcut hak edişinden düşülecek. Böyle bir durum hem Terim'in niyetini ortaya koyacak hem de TFF’nin kötü idare neticesinde kamuyu zarara uğratmasına olanak sağlayacak. Türk futbol kamuoyundaki beklenti ise bu çirkin olaydan bir an önce geri adım atılması.

Cevap bekleyen sorular

* Galatasaray, Fatih Terim'in yapmış olduğu ve kamuoyunda hırsızlık olarak nitelendirilen bu olaya neden alet oldu?

* Sarı-kırmızılı camia bu konudaki gereken tavrı neden ortaya koymamaktadır?

* Bu süreçte hem TFF hem G.Saray dolandırılırken, iki kurumun da hukukçuları neden harekete geçmemektedir?

* Terim, 1905 TL'lik maaşla G.Saray'a jest yaptığını söylerken, bu jestler neden geçmişteki sözleşmelerinde bulunmamaktadır?

Fesih maddesi TFF lehine

15 Kasım 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Fatih Terim, bu tarihe kadar herhangi bir takımda teknik direktör ya da sportif direktör olarak görev almazsa TFF tarafından her ay 291 bin Euro tazminat alacak ve 15 ay sonunda alacağı toplam ücret 4 milyon 365 bin Euro'yu bulacaktı. Terim'in herhangi bir kulüpte göreve başlaması halinde ise, o tarihten itibaren bu tazminatlar tamamen ortadan kalkacaktı. Taraftar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin fesih maddesi şu şekilde; "6.2 İşbu sözleşme, FEDERASYON tarafından tek taraflı olarak feshedildiği takdirde, Türkiye Futbol Direktörü'nün fesih tarihine kadar hak edilmiş ücret ve sair haklarının yanı sıra, sözleşmenin geri kalan süresine (15.11.2018) ilişkin hak edilecek sabit ücret toplamı, ait olduğu ayın son gününde ve eşit taksitlerde, erken fesih tazminatı olarak Türkiye Futbol Direktörü'ne ödenir. İşbu madde uyarınca Türkiye Futbol Direktörü'nün hak kazanacağı erken fesih tazminatı, Türkiye Futbol Direktörü'nün kalan süre içerisinde, ücretli olarak teknik veya sportif direktör olarak bir iş yapması halinde, derhal ve herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer."

Fatih Terim sözünden döndü!

TFF Avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu, “Terim'in, TFF yetkilisi Selahattin Aydoğdu'ya yönelik gerçekleştirdiği fiilden sonra, 'Yine olsa yine yaparım' şeklinde beyanda bulununca iş akdi feshedildi” dedi. Karaahmetoğlu, Terim'in, TFF ile yaptığı görüşmelerde önce istifa ettiğini ve bir alacak talebi olmadığını beyan etmesine rağmen, daha sonra fikir değiştirerek cezai şart talebinde bulunduğunu öne sürerek, bu konuyla ilgili tanık dinlenilmesini talep etti. Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların delilleri sunmaları için duruşmayı 7 Mart'a erteledi. İkinci duruşmada tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

TFF olup biteni izliyor

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TFF yöneticisi Hüsnü Güreli, “Fatih Hocamız, sözleşmesinin fesih edilmesinden sonra bir talepte bulundu. TFF de bu talebe itiraz etti. Şu anda yargı safhasında. Yargıya intikal etmiş bir konu hakkında bir hukukçu olarak herhangi bir beyanda bulunmam doğru olmaz. Hukuki de olmaz etik de olmaz. Davanın ne kadar süreceğini Türk yargısı bilir. Ben o konuda bir tahmin yapamıyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz” dedi.

Süreç nasıl gelişti?

Fatih Terim, TFF Futbol Direktörü olduğu dönem, damatları ve iki özel korumasıyla 16 Temmuz'da, Alaçatı'yagiderek, restoran sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırmış, daha sonra büyük bir kavga yaşanmıştı. Terim'in kavgayla ilgili 19 Temmuz'da, "Yine olsa yine yaparım" açıklamaları üzerine harekete geçen TFF, 26 Temmuz'da Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetti. Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, sözleşmenin haksız yere feshedildiğini iddia ederek TFF aleyhine 12 milyon 950 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

Tazminatın zaafa uğramasını istemiyor

Gazeteci Attila Gökçe 27 Aralıkta Milliyet Gazetesi'ndeki yazıda konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı; “Bu arada basına açık toplantıda söyledikleri de önemli: “20 Ocak’a kadar ayrı bir sözleşme, 31 Mayıs’a kadar ayrı bir sözleşme yaptık. Bu sözleşmelerde belirtilen süre içinde ücret kısmı “bedelsiz” olacaktır.” 31 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak yeni sözleşmede ise Terim’e 1 yıllık görev verilecek, yılda 3 milyon Euro ödenecektir. Duygusallığı bir yana bırakırsak... Terim, görevden ayrılmasına karar veren Türkiye Futbol Federasyonu’na açtığı 12 milyon liralık tazminat davasının herhangi bir nedenle zaafa uğramasını istemiyor. TFF ile sözleşmesinin Haziran 2018’e kadar sürdüğünü belirterek Galatasaray’da o süre dolana kadar “bedelsiz” çalışacağını açıklıyor. TFF avukatlarının mahkemeye verdikleri dilekçede ise “Beş yıllık sürenin bitimine 1 yıl kala görevden ayrılmanın bu kadar önemli bir talebi haklı çıkaramayacağı” ileri sürülüyor. Avukatların verdiği dilekçelerde Terim’le uzlaşma zemini arandığını hissettim. Bakalım, hakimler ne karar verecek?”





İnsanları kandırıyorlar

Eski FIFA Hakemi ve spor yazarı Ahmet Çakar, Beyaz TV'de, Terim'in G.Saray ile yaptığı sözleşmeyi sert şekilde eleştirmişti. Çakar, "Fatih Terim'in G.Saray'dan ikinci yarı için aylık 1905 TL alması G.Saray sevgisi falan değildir. TFF'den alacağı tazminat için kanunu dolandırmadır. Mahkeme işsiz kaldığı dönemlere bakıp kaç para aldığını denetleyeceği için eksik para almama adına bu yapılmıştır. 1905 TL Terim için bir günlük yemek parasıdır. Türk halkını kandırmasınlar. Böyle bir şey varsa üstü kapatılmasın. Madem G.Saray'a jest yaptı bir dahaki sezon neden 3 milyon Euro alıyor?” ifadelerini kullandı.

KAP bildirimi 1 saatte değişti!

Fatih Terim, Galatasaray'la 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, alacağı bedel Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ilk önce, 2017-2018 sezonu için 1 milyon Euro, 2018-2019 sezonu için 2 milyon Euro olarak açıklandı. Ardından KAP'ta yeni bir bildirim yayınlayan Galatasaray, Terim'e ödenecek ücretin bu sezonun ikinci yarısı için aylık 1905 TL, 2018-2019 sezonu için 3 milyon Euro olacağını açıkladı.