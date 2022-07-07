Spor Bu tür haberler hayal ürünü
TRANSFER

'Bu tür haberler hayal ürünü'

Bakasetas için çıkan transfer söylentilerine yönelik Trabzonspor resmi açıklamada bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu tür haberler hayal ürünü
Trabzonspor'un Alanyaspor'dan 3 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Bakasetas'ın satışı halinde Alanyaspor, kardan %20 pay sahibi olacak.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim, kadroyu takviye etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yabancı sınırından ötürü gelecek futbolcular kadar gelecek futbolcular da önemli. Özellikle İtalyan kulüpleri tarafından takip edildiği bilinen Anastasios Bakasetas konusunda çıkan haberlere ve söylentilere yönelik kulüpten açıklama geldi.

'Daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz'

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Spor basınında oyuncumuz Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağına ve menajerine transfer yetkisi verdiğine yönelik çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür hayal ürünü haberler konusunda mecraları daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz" denildi.

Oyuncunun dün Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı da birçok taraftar ayrılık sinyali olarak yorumlamıştı. Diğer taraftan sezon sonu milli takımlara giden futbolcuların birkaç gün içerisinde Slovenya'daki kampa dahil olmaları bekleniyor.

  • Trabzonspor'a 2020-21 sezonu devre arası transfer olan Bakasetas, çıktığı 62 maçta 15 gol atıp, 10 asist yaptı.

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