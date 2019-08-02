Bubacarr Sanneh Göztepe'de

Son olarak Anderlecht forması giyen defans oyuncusu Bubacarr Sanneh, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Göztepe için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayan Sanneh, 2014-2015 sezonunda Danimarka’nın Horsens takımına transfer oldu. Yine Danimarka’da Midtjylland forması giyen Gambiyalı oyuncu, son olarak geçtiğimiz sezonun başında Belçika ekibi Anderlecht’e transfer oldu.

Sanneh, geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla çıktığı 9 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

#Transfer: Son olarak Anderlecht forması giyen defans oyuncusu Bubacarr Sanneh'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil ettik.https://t.co/cydPchOh2I#Göztepe pic.twitter.com/859diualHd — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 2, 2019