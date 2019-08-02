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Bubacarr Sanneh Göztepe'de

Göztepe, son olarak Anderlecht forması giyen stoper Bubacarr Sanneh’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Haber Merkezi IHA
24 yaşındaki Bubacarr Sanneh'in güncel bonservis değeri 3.5 milyon euro

24 yaşındaki Bubacarr Sanneh'in güncel bonservis değeri 3.5 milyon euro

Fotoğraf: IHA

Son olarak Anderlecht forması giyen defans oyuncusu Bubacarr Sanneh, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Göztepe için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayan Sanneh, 2014-2015 sezonunda Danimarka’nın Horsens takımına transfer oldu. Yine Danimarka’da Midtjylland forması giyen Gambiyalı oyuncu, son olarak geçtiğimiz sezonun başında Belçika ekibi Anderlecht’e transfer oldu.

  • Sanneh, geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla çıktığı 9 karşılaşmada 1 gol kaydetti.


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