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Bulgaristan'da test skandalı: Bir futbolcu 20 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Bulgaristan'da Tsarsko Selo ile Cherno More takımları arasında oynanan maç öncesi yapılan koronavirüs test sonuçlarında hata yapıldı. Mücadelede forma giyen bir futbolcunun testinin pozitif olduğu maç sonrasında öğrenildi. Daha sonra iki takıma yapılan testlerde 20 kişide koronavirüse rastlandığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Testi gerçekleştiren laboratuvar hatasını kabul etti.

Testi gerçekleştiren laboratuvar hatasını kabul etti.

Bulgaristan'da oyunculara maç öncesinde yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde yaşanan hata, ağır sonuçlara yol açmış olabilir.

Tsarsko Selo ile Cherno More takımları arasında geçen hafta perşembe günü yapılan lig karşılaşmasında forma giyen bir oyuncunun test sonucunun pozitif olduğu, maç sonrasında anlaşıldı.

Testi gerçekleştiren laboratuvar, maçta forma giyen Tsarsko Selolu savunma oyuncusu Martin Kavdanski'nin test sonucunda hata yapıldığını ve futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini maçtan sonraki gün duyurdu.

20 kişinin testi pozitif çıktı

Tsarsko Selo Kulübünden yapılan açıklamada ise söz konusu karşılaşma öncesi takıma yapılan test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadığı vurgulandı. Yaşananların ardından takıma yapılan testte oyuncular Ivaylo Ivanov, Iliya Dzhamov ve Kiril Troharov'un sonucunun pozitif çıktığı da belirtildi.

Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre, Tsarsko Selo'nun sahibi Stoyne Manolov'da da yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Cherno More Kulübü ise bugün yapılan testte 16 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve takımın karantinaya alındığını açıkladı.

Bir futbolcunun testi pozitif çıktı, bütün takım karantinaya alındı
Bir futbolcunun testi pozitif çıktı, bütün takım karantinaya alındı

TFF’nin 2. ligin 18 Temmuz'da başlayacağını duyurması üzerine Zonguldak Kömürspor, ilk antrenmanını geçen pazartesi yaptı. Futbolcu ve teknik heyete, salı günü Covid-19 testi yapıldı. TFF, aynı gün ise liglerin iptal edildiğini ve kalan maçların oynanmayacağını açıkladı. Karar üzerine futbolcular ve teknik heyet memleketlerine döndü. Futbolculardan İsmail Güven'in koronavirüs test sonucu ise pozitif çıktı. 26 yaşındaki futbolcu tedavi altına alınırken, ikinci testin sonucu beklendiği öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hemen kulüp yöneticileriyle görüşerek diğer futbolcuların evlerinde kendilerini izole etmesini istedi. Kulüp yöneticilerinin ulaştığı futbolcular, evlerinde 14 gün süreyle karantina altına alındı. Futbolcuların herhangi bir sağlık sorunu yaşadıklarında durumlarını sağlık yetkililerine haber vermeleri istendi."Futbolcularımız memleketlerinde karantinada" Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner, futbolcularının sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Futbolcularıma yapılan test sonucunda İsmail Güven'de Covid-19'a rastlandı. Futbolcuma geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah biran önce atlatarak sağlığına kavuşacaktır. Diğer futbolcularımızda memleketlerinde karantina altında. Hepsinin sağlıklarını yakından takip ediyoruz. Camiamıza geçmiş olsun" dedi.Ankara Valiliği açıkladı: 15 gün boyunca kısıtlama getirildi

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