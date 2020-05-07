BUNDESLİGA

Bundesliga için karar verildi: 16 Mayıs'ta başlayacak

Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Almanya Bundesliga, 16 Mayıs Cumartesi günü yeniden başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bundesliga'da Bayern Münih 55 puanla zirvede yer alıyor.

Bundesliga'da Bayern Münih 55 puanla zirvede yer alıyor.

Koronavirüs sonrasında dünyada liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Arjantin, Fransa ve Hollanda'da ligler iptal olurken bazı ülkelerde maçlara devam etmek için kararlar alıyor.

Alman kulüplerinde testler başladı, 10 kişi pozitif çıktı
Alman kulüplerinde testler başladı, 10 kişi pozitif çıktı

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi.Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı ve bu kişiler için izolasyon dahil gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.Testi pozitif çıkanların kimlikleri açıklanmazken, Köln Kulübünün açıkladığı 3 pozitif vakanın da bu isimler arasında yer aldığı ifade edildi.Almanya'da liglerin yeniden başlaması için hükümetin kararı beklenirken kulüpler antrenmanlara başlamıştı.

Almanya hükumeti de Bundesliga'nın Mayıs'ın 2. haftasından sonra başlayacağını duyurdu. Daha önce de Almanya Şansölyesi Angela Merkel, son testlerden sonra 10 kişide koronavirüs çıkması üzerine 15 günlük karantina süresi talep etti ve 22 Mayıs tarihini işaret etmişti.

  • Bundesliga yönetiminden yapılan açıklamada, liglerin 16 Mayıs Cumartesi günü başlayacağı ifade edildi.

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