BUNDESLİGA

Bundesliga için karar verildi: 22 Mayıs'ta başlayacak

15 Mayıs'ta yeniden başlaması beklenen Bundesliga için Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 22 Mayıs tarihini işaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bundesliga'da Bayern Münih 55 puanla zirvede yer alıyor.

Bundesliga'da Bayern Münih 55 puanla zirvede yer alıyor.

Koronavirüs sonrasında dünyada liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Arjantin, Fransa ve Hollanda'da ligler iptal olurken bazı ülkelerde maçlara devam etmek için kararlar alıyor.

Alman kulüplerinde testler başladı, 10 kişi pozitif çıktı
Alman kulüplerinde testler başladı, 10 kişi pozitif çıktı

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi.Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı ve bu kişiler için izolasyon dahil gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.Testi pozitif çıkanların kimlikleri açıklanmazken, Köln Kulübünün açıkladığı 3 pozitif vakanın da bu isimler arasında yer aldığı ifade edildi.Almanya'da liglerin yeniden başlaması için hükümetin kararı beklenirken kulüpler antrenmanlara başlamıştı.

Alman basınında yer alan haberlere göre; 15 Mayıs'ta yeniden başlaması beklenen Bundesliga için Almanya Şansölyesi Angela Merkel, son testlerden sonra 10 kişide koronavirüs çıkması üzerine 15 günlük karantina süresi talep etti ve 22 Mayıs tarihini işaret etti.


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