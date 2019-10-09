Burada futbol ailesi var

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolculardan olan John Obi Mikel, Trabzonspor Dergisi’nin 167’nci sayısına açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, Trabzonspor’a imza atmasının ardından kendisini aile ortamı içinde bulduğunu söyleyerek, “Buraya gelince ailenin içine geldiğinizi hissediyorsunuz. Birbiriyle bütünleşmiş, birbirini çok seven, birlikte çalışan oyuncu grubuyla birlikte teknik heyet ve profesyoneller gördüm. İlk geldiğimde kendi adıma değişimin verdiği zorlukları çektim. Bu normal bir durum. Çünkü yeni bir kültüre ve sisteme alışmanız gerekiyor. Zaman alan bir durum. Ancak kulübe geldiğim andan itibaren herkes tarafından çok iyi karşılandım. Harika bir teknik heyete sahibiz. Sturridge ile birlikte antrenman farklılıklarını gördük. Dolayısıyla buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak gün geçtikçe daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Ekstra çalışmalarla aynı seviyeye gelmeye çalışıyorum” dedi.

KALİTELİ GENÇLER VAR

Takıma geldiğinde göze çarpan ilk şeylerden birinin gençlerin kalitesi olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, “Kulübün sisteminin genç oyuncuları yetiştirip takıma kazandırmak olduğunu gördüm. Genç oyuncuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ben de antrenmanlarda tecrübelerimi paylaşıp, neleri yapıp neleri yapmamaları hususunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Onları iyiye ve doğruya yönlendirme amacındayım. Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdülkadir Ömür’ü görüp, ‘vauvvv’ demiştim. İnanılmaz derecede çok yetenekli bir oyuncu. Sakat olması çok üzücü, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Ancak sakat bile olsa tüm dünya onun ne kadar yetenekli ve istekli bir oyuncu olduğunu görebiliyor. Böyle oyuncuların olması ve oynayabilmesi takım adına çok olumlu bir durum. Kulüp de onlara gereken şansı veriyor. Bu oyuncuların bir şeyleri başarabilmesi için bu şansı vermeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ

Misyonunun çok açık ve net olduğunu söyleyen John Obi Mikel, “Geçen sezon çok başarılı bir takım vardı. Takımımız şimdi o başarının üstünü hedefliyor. Dolayısıyla ben de bu hedefe ulaşma konusunda takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kısaca misyonum, takıma yardımcı olmak. Ancak böyle bir takımın içine dahil olmak zordur. Başlangıçta bu sorunu yaşadım ama şimdi alıştığımı söyleyebilirim. Taraftarın, takımın, hocamızın bizden beklentilerini biliyoruz. Bu beklentilerin karşılanması adına hem tecrübelerimle hem de sahada yaptıklarımla katkı sağlamak istiyorum. Başarıların parçası olmak için buradayım” diye konuştu.

Nwakaeme kendine geldi

Trabzonspor’un geçen sezon en önemli gol kozlarından biri olan ve attığı 11 golün yanında yaptığı 10 asistle takımına katkı sağlayan Anthony Nwakaeme, ligde son iki haftada attığı gollerle eski günlerinin sinyalini verdi. Bu sezon çıktığı ilk 10 resmi müsabakada siftah yapamayan Nijeryalı futbolcu, bordo-mavililerin Süper Lig’in 6. haftasında evinde 4-1 kazandığı Beşiktaş maçında 1 gol ve 1 asist yaparak 161 gün sonra ağları sarsmayı başarmıştı. Beşiktaş maçının ardından Çaykur Rizespor maçında da rakip fileleri havalandırıp takımına galibiyeti getiren Nwakaeme, şansızlığını da kırmış oldu. Trabzonspor, Nijeryalı oyuncunun Süper Lig’de gol attığı maçları ise kaybetmedi.

Mehmetçiğe anlamlı destek



Fırat’ın doğusuna yapılması beklenen askeri operasyon Barış Pınarı Harekatı’na Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor’da sessiz kalmayarak destek verdi. Önceki gece hareketli saatler yaşanan operasyonun ardından Trabzonspor’dan Türk ordusuna anlamlı bir destek videosu geldi. Paylaşılan videoda ordumuza duyulan güveni belirten bordo-mavililerin bu düşüncesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Trabzonsporlu taraftarların yanı sıra Türk halkının gururla izlediği bu video kısa sürede sosyal medyada en çok tıklanılan video oldu. Paylaşılan video; “Her şart ve koşulda sizinleyiz! #BarışPınarıHarekatı #TürkMilletiOrdusununYanında” etiketleriyle yayınlandı. Öte yandan Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor da, Türk askerine destek vererek, “Dualarımız ve yüreğimiz sizlerle! #TürkMilletiOrdusununYanında” paylaşımını yaptı.