Burak gibisini bulamayız

Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı ekibin Avusturya kampında gündemi değerlendirdi.

Burak Yılmaz’ın sakatlanması ve ligin ilk 3 maçını kaçıracak olmasına değinen Adalı, “Burak özel bir oyuncu. O maliyette, o kalitede Türkiye’de ve Avrupa’da bir santrfor yok.Kısa süre içinde aynı kalitede ve maliyette bir santrfor bulmak çok zor açıkçası. Düşük profilde bir oyuncu alacağımıza Güven ve Umut Nayır’a şans veririz. Biz bu gençlere güveniyoruz. Şu anki planlamada sol stoper ve sol bek alacağız” dedi.

İNDİ TRANSFERİ ZOR

Bruno Martins İndi’nin transferinin zor olduğunu belirten Serdal Adalı, “Sol stoper en birinci önceliğimiz. İndi transferi biraz zor görünüyor. Çünkü maliyeti çok yüksek. Takımdan ayrılması söz konusu olan futbolculardan Roco’yu özellikle isteyen takımlar oldu ama kendisi gitmek istemiyor. Quaresma’ya gelen herhangi bir teklif yok. Yedek kaleci de bakıyoruz. Yeni transferimizden Boyd ise bu seneki yıldızımız olur diye düşünüyorum“ ifadelerini kullandı.

Teknik heyetin Beşiktaş’ın altyapısı ile de çok ilgilendiğini ifade eden Adalı “Gerçekten güzel bir planlama ve proje hazırlığı içindeyiz. 3 sene sonrasının Beşiktaş’ını oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun içinde altyapı oyuncularımız da var. Avrupa’da izlediğimiz 6-7 genç oyuncu da var” şeklinde konuştu. Adalı, Bursasporlu Umut Meraş transfer içinse en fazla 6 milyon TL ödeyebileceklerini belirterek, “Fazlası planlarımızı bozar” diye konuştu.