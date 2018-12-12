Burak ve Onur ihtar çekti

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle noter aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na ihtarname gönderdi. “Profesyonel futbolcuların statüsü ve transfer talimatının” 28. maddesine dayanarak alacaklarının ödenmesini isteyen iki kaptan Burak ve Onur, tek taraflı fesih hakkını kullanarak serbest kalmayı talep etti. Trabzonspor, ihtarnamenin kulübe tebliğinden sonra 30 gün içerisinde iki futbolcuya da geçmiş alacaklarını ödemediği takdirde Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak var olan sözleşmelerini tek taraflı fesih edecek ve transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne düşecek. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncunun başvurusunun yeni olmadığını belirterek, “Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için bu başvuru sürpriz olmadı” ifadelerini kullandı. Bu arada PFDK, Ağaoğlu’na, kulübün internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi. Ağaoğlu’nun yarın Tahkim Kurulu’nu itirazda bulunacağı öğrenildi.

Trabzonspor zoru sever

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, hafta sonu İstanbul’da oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş deplasmanının zor olduğunu ifade eden Şahin, “Zor deplasmanları da bizim takım sever. Büyük maçları büyük oynarız. Son 3 haftada kazanarak hem moral bulduk hem de zirve yarışında ağırlığımızı hissettirdik. Beşiktaş maçında iyi sonuç alarak bu galibiyetlerimizi taçlandırmak istiyoruz” dedi. Şahin, Trabzonspor’un layık olduğu yerin zirve olduğunu kaydederek, “Üst sıraları istiyor ve hedefliyorsak, Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla dönmek zorundayız. Son haftalarda futbolcuların azmi, mücadele gücü, ekip ruhu bizim bu maç öncesi en büyük güvencemiz. İnşallah Trabzon’a taraftarların mutlu olacağı bir sonuçla döneceğiz” diye konuştu. Altyapıdan gelen oyuncuların performansının kendilerini aldıkları sonuçlar kadar mutlu ettiğini dile getiren Şahin, “Altyapıya önem veriyoruz. Sadece Trabzonspor’un değil Türk futbolunun kurtuluşu altyapıdadır. Yeni Abdülkadirler, Yusuflar, altyapımızdan çıkacak dedik, buna inanıyoruz. Trabzon’da fındık yetişir, denizden balık çıkar, bir de futbolcu yetişir. Burada bu tarla varsa, ekip biçeceğiz” ifadelerini kullandı.

15 maçtan 23 milyon TL

Son 3 haftada aldığı 3 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, 9 puanı hanesine yazdırarak kasasına 7 Milyon 800 Bin TL koydu. Beklenmeyen kayıplarla Türkiye Futbol Federasyonu primlerinden olan bordo-mavililer, galibiyet primi olan 2 Milyon 600 Bin TL’yi 7 kez, beraberlik primi olan 1 Milyon 300 Bin TL’yi de 4 kez aldı. 4 maçta mağlup olan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda herhangi bir prim alamadı. Trabzonspor 15 maç sonunda toplamda 23 Milyon 400 Bin TL hak etti.

Güneş bizim için baba gibi Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş için övgü dolu sözler sarf etti. BJK TV’ye konuşan Atiba, “Şenol Güneş için sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Çok başarılı bir teknik direktör. Bu takım ve bu kulüp için gerçekten çok büyük işler yaptı. Deyim yerindeyse bizim için bir baba gibi” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’a transfer olduğu süreci anlatan Kanadalı oyuncu, “Çok heyecanlıydım. Türkiye’ye gelmeyi, böylesine büyük bir kulüpte oynamayı çok istiyordum. İstanbul’a gelme şansını kaçırmak istemiyordum. Gerçekten sabırsızlıkla beklemiştim transferin bitmesini. Kariyerimde ve hayatımda yeni bir sayfaydı. İstanbul’a gelmek gerçekten heyecan vericiydi” diye konuştu.AHTAPOT LAKABI HOŞUMA GİTTİSiyah-beyazlı ekibin üst üste yaşadığı şampiyonluklar sonrası İstanbul Boğazı’nda yapılan kutlamaları unutamadığını anlatan Atiba, “Güzel bir kutlama yapmıştık taraftarlarımızla birlikte. Uzun sayılabilecek bir süreden sonra şampiyon olmuştuk. Çok önemli ve farklı bir sezondu. Kutlamaları da çok güzel oldu. Boğazdan geçtik, stadyuma gittik. Stadyum tıklım tıklımdı. Gerçekten ömrüm boyunca hatırlayacağım bir geceydi” değerlendirmesinde bulundu. Taraftarların kendisine yaptığı “ahtapot” benzetmesiyle ilgili 35 yaşındaki futbolcu, “Ahtapot benzetmesini taraftarlarımız çıkardı. Çok da güzel oldu, hoşuma gitti. Oyuncu olarak beni çok iyi tarif ediyor. Çalışkanlığım, ayaklarımla her yana uzanabilmem, top çalmam, alanı kapatmam... Benzetme tam yerine oturdu, çok da güzel oldu” şeklinde görüş belirtti.HER ŞEY O PASLA BAŞLADIGeçen sezon Bayern Münih ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında yaptığı hatayı unutamadığını söyleyen tecrübeli oyuncu şunları kaydetti: “Bayern Münih maçına iyi başlamıştık. İlk 20 dakika kontrollü gidiyorduk. Benim pasımdı o yüzden çok iyi hatırlıyorum. Vida çok zor bir durumda kalmıştı. Kırmızı kart gördü. Hepimiz 11’e 11 devam etsek gerçekten bir şeyler yapabileceğimize inanıyorduk. O yüzden herkesin aklında şu soru kaldı: 11’e 11 olsaydık neler yapardık, nasıl gelişirdi durum? 10 kişi kalınca o seviyedeki bir takıma karşı direnmek çok zor bir hale geldi ve hayal kırıklığı oldu. Her şey o pasla başladı. O olmasa belki başka türlü bir şey olacaktı, bambaşka bir yere gidecekti. Deyim yerindeyse kar topu etkisi oluşturdu. O yüzden bir türlü aklımdan çıkmadı.” Maçların sonlarında taraftarlara üçlü çektirmenin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Atiba, “Taraftarla etkileşime geçmek için üçlü çekmek çok önemli, çok değerli” ifadelerini kullandı.Beşiktaş’ta hedef 3’te 3Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Beşiktaş, zirve yarışında önemli bir yara aldı. Ligin ilk yarısında kaybettiği puanları telafi etmek isteyen siyah-beyazlılarda bir başka hedef ise UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmak. Grubun son maçında yarın İsveç temsilcisi Malmö’yü konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmayı kayıpsız geçip, Avrupa Ligi’de yoluna devam etmek istiyor. Ligin 16. haftasında ise evinde Trabzonspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, son haftaların çıkışta olan takımını mağlup etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisine karşı 3 puan hedefliyor. Beşiktaş, ilk yarının son maçında ise Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Mustafa Denizli önderliğinde ziveye oynayan lacivert-beyazlılara konuk olacak siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan da 3 puan çıkartarak devreye moralli ve iddialı girmek istiyor.Malmö hazırlıkları sürüyorUEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun son haftasında yarın sahasında İsveç’in Malmö takımı ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve ikinci başkan Serdal Adalı da antrenmanı yerinde izledi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda kontrol ve pas çalışması yaptı. Taktik programın uygulandığı bölümün ardından idman yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.Prim 60 bin TL’ye çıkıyorBeşiktaş’ın Vodafone Park’ta Galatasaray ile oynadığı derbi maçtan önce takıma prim vaadinde bulunan yönetim, paraları hesaba yatırmak için Malmö maçını bekliyor. Derbiye 30 bin TL, Malmö maçına da 30 bin TL olmak üzere, adam başı toplam 60 bin TL prim vereceğini açıklayan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa zaferinin ardından ödemeleri yapacak. Takım kaptanları bu konuda yönetim ile görüşmüş ve, “Para şuanda ikinci planda. Önemli olan maçı kazanmamız” demişlerdi. Ezeli rakibini derbide eli boş gönderen Beşiktaşlı oyuncular, şimdi de Malmö maçını kazanırsa 60 bin TL primin sahibi olacaklar.

Cimbom, Origi’de pes etmeyecek Devre arasında forvet transfer etmek için kolları sıvayan Galatasaray’a kötü haber geldi. Bafetimbi Gomis’in ayrılışının ardından forvet bölgesinde eksik kalan sarı kırmızılı ekip, ara transfer dönemiyle birlikte sorunlarını çözme niyetinde. Birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılar, Liverpool forması giyen Divock Origi’yi listesine almıştı. Ancak Belçikalı yıldızdan kötü haber geldi. Liverpool, Origi’nin Ada dışına çıkmasına sıcak bakmıyor! ESPN’in haberine göre Galatasaray’ın Origi için yaptığı kiralama teklifi Liverpool tarafından reddedildi. Kırmızılar’ın Origi’nin Ada dışında bir ligde forma giymesine sıcak bakmadığı bildirildi. GALATASARAY VAZGEÇMEYECEKAncak Galatasaray, bu transferden kesin olarak vazgeçmiş değil. Eğer 23 yaşındaki oyuncuya talip çıkmazsa son bir kez daha İngiliz ekibine teklif götürülecek ve transfer sonlandırılmaya çalışılacak. Origi, Everton’la oynanan derbi maçın 90+7. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren isim olmuştu. Bu sezon Liverpool formasıyla üç maça çıkan Origi, toplam 83 dakikada 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.Cengiz’den Kasapoğlu’na ziyaretGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i makamında kabul etti. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Kabulün ardından Cengiz, Bakan Kasapoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray forması hediye etti.Teşekkürler Schalke