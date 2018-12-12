Burak ve Onur ihtar çekti

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname çekti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ağaoğlu, “Gereği neyse yapılacak” dedi.
Mustafa FidanYeni Şafak
Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle noter aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na ihtarname gönderdi. “Profesyonel futbolcuların statüsü ve transfer talimatının” 28. maddesine dayanarak alacaklarının ödenmesini isteyen iki kaptan Burak ve Onur, tek taraflı fesih hakkını kullanarak serbest kalmayı talep etti. Trabzonspor, ihtarnamenin kulübe tebliğinden sonra 30 gün içerisinde iki futbolcuya da geçmiş alacaklarını ödemediği takdirde Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak var olan sözleşmelerini tek taraflı fesih edecek ve transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne düşecek. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncunun başvurusunun yeni olmadığını belirterek, “Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için bu başvuru sürpriz olmadı” ifadelerini kullandı. Bu arada PFDK, Ağaoğlu’na, kulübün internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi. Ağaoğlu’nun yarın Tahkim Kurulu’nu itirazda bulunacağı öğrenildi.
Trabzonspor zoru sever
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, hafta sonu İstanbul’da oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş deplasmanının zor olduğunu ifade eden Şahin, “Zor deplasmanları da bizim takım sever. Büyük maçları büyük oynarız. Son 3 haftada kazanarak hem moral bulduk hem de zirve yarışında ağırlığımızı hissettirdik. Beşiktaş maçında iyi sonuç alarak bu galibiyetlerimizi taçlandırmak istiyoruz” dedi. Şahin, Trabzonspor’un layık olduğu yerin zirve olduğunu kaydederek, “Üst sıraları istiyor ve hedefliyorsak, Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla dönmek zorundayız. Son haftalarda futbolcuların azmi, mücadele gücü, ekip ruhu bizim bu maç öncesi en büyük güvencemiz. İnşallah Trabzon’a taraftarların mutlu olacağı bir sonuçla döneceğiz” diye konuştu. Altyapıdan gelen oyuncuların performansının kendilerini aldıkları sonuçlar kadar mutlu ettiğini dile getiren Şahin, “Altyapıya önem veriyoruz. Sadece Trabzonspor’un değil Türk futbolunun kurtuluşu altyapıdadır. Yeni Abdülkadirler, Yusuflar, altyapımızdan çıkacak dedik, buna inanıyoruz. Trabzon’da fındık yetişir, denizden balık çıkar, bir de futbolcu yetişir. Burada bu tarla varsa, ekip biçeceğiz” ifadelerini kullandı.
15 maçtan 23 milyon TL
Son 3 haftada aldığı 3 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, 9 puanı hanesine yazdırarak kasasına 7 Milyon 800 Bin TL koydu. Beklenmeyen kayıplarla Türkiye Futbol Federasyonu primlerinden olan bordo-mavililer, galibiyet primi olan 2 Milyon 600 Bin TL’yi 7 kez, beraberlik primi olan 1 Milyon 300 Bin TL’yi de 4 kez aldı. 4 maçta mağlup olan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda herhangi bir prim alamadı. Trabzonspor 15 maç sonunda toplamda 23 Milyon 400 Bin TL hak etti.
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