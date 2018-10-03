Burak Yılmaz zirve yaptı

Trabzonspor’un yıldız golcüsü Burak Yılmaz kariyerinde zirve yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Antalyaspor, Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe ve Eskişehirspor’da forma giydikten sonra 2009-2010 sezonunun devre arasında Trabzonspor’a transfer oldu. Karadeniz ekibinde ilk sezonunda 11 maçta 3 gol atan Burak, ikinci sezonunda 19, üçüncü sezonunda da 33 gol kaydedip gol kralı olarak Galatasaray’ın yolunu tuttu. Dört büyük takımın formasını giyen oyuncular arasındaki golcü futbolcu, 3,5 sezonda formasını terlettiği Galatasaray’da 4 farklı kulvarda çıktığı 141 resmi maçta rakip ağları toplam 82 kez havalandırdı. Burak, sarı-kırmızılı takımda 105 Süper Lig, 25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 9 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 de TFF Süper Kupa maçında görev aldı. Burak, Süper Lig’de 65 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 10 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Türkiye Kupası’nda 7 gol atarken, TFF Süper Kupa’da ise gol atamadı.

TRABZONSPOR’DA 84 GOL

Burak Yılmaz, Galatasaray’dan Çin’in Beijing Guoan takımına transfer olduktan sonra 2017-2018 sezonu başında tekrar Trabzonspor’a döndü. Bordo-mavili futbolcu, iki ayrı dönemde Trabzonspor formasıyla oynadığı toplam 121 resmi maçta 84 gol kaydetti. Golcü oyuncu, bordo-mavili takımda 103 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Avrupa Ligi, 7 Ziraat Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa maçında forma giydi. Golcü oyuncu, bordo-mavili takım ile ligde 103 maçta 81, Avrupa kupalarında 1, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 kez gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz, Süper Lig’in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında fileleri 2 kez havalandırarak Galatasaray’daki gol sayısını geride bırakırken futbol hayatındaki en fazla golü de bordo-mavili takım forması altında kaydetmiş oldu. Burak, en golcü sezonunu da 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla rakip filelere 33 gol göndererek gol krallığı başarısı göstermişti.

Pereira ikinci baharını yaşıyor

Trabzonspor’a geldiği günden bu yana mücadeleci oyunu ve istikrarı ile dikkat çeken, altyapıdan yetişen birçok oyuncuya ise rol model olarak profesyonellik örneği sergileyen Portekizli futbolcu Joao Pereira ikinci baharını yaşıyor. Kasımpaşa maçında Trezeguet’ye ikinci yarıda adım attırmayan 34 yaşındaki sağ bek, Burak Yılmaz’ın ilk ve Rodallega’nın ikinci golünün pasını vererek bu sezonki 3. asistine imza attı. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 3 kez gol pası veren tecrübeli futbolcu, bu sezon aynı rakama sadece 7 maçta ulaşmayı başararak bir kez daha parmak ısırttı. Performansıyla teknik heyet ve yönetimin yüzünü güldüren Pereira’nın geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatılmıştı.

Fırtına yabancılaştı

Trabzonspor’da bu sezon ilk 11’de yabancı ağırlıklı oyuncular yer alıyor. 2017-18 sezonunda 34 maçın 12’sinde ilk 11’de 6, 13 maçta 5, 5 maçta 4, 2 maçta ise 3 yabancı oyuncuya görev veren ve sadece 2 maçın 11’inde 7 yabancı oyuncunun görev yaptığı bordo-mavililerde, bu sezon ilk 11’in büyük bölümünü yabancı oyuncular oluşturdu. 2018/19 sezonunda kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor’da geride kalan 7 haftalık bölümde kaleci Esteban dışında tüm yabancılar forma şansı bulurken, ilk 11’de ise maç başına ortalama 7 yabancı oyuncu görev aldı.