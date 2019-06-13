SÜPER LİG

Burak Yılmaz'dan Lecce'ye ret

Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Lecce'nin yıllık 2,5 milyon euroluk teklifini geri çevirdi.

Haber Merkezi DHA
Burak Yılmaz, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 16 gol kaydetti.

Burak Yılmaz, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 16 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadrosunda en önemli oyunculardan biri olarak görülen Burak Yılmaz, yaşına rağmen performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Golcü oyuncuya son olarak İtalya Serie A'ya yeni yükselen Lecce kulübünün dolaylı yoldan transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Öncelikle oyuncunun niyetini öğrenmek ve kabul etmesi halinde Beşiktaş ile resmi temasa geçmeyi düşünen Lecce'nin teklifinin yıllık 2,5 milyon euro olduğu bildirilirken, Burak Yılmaz'ın bu teklifi değerlendirmeye almadan reddettiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyleyen milli golcünün gelecek olan tekliflerin kendisine değil resmi olarak Beşiktaş yönetimine iletilmesini istediği de gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş yönetimi ise transfer etmek için 1,5 yıl uğraştığı Burak Yılmaz'ı, reddedilemeyecek bir teklif gelmemesi halinde kesinlikle satmayı düşünmüyor.


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