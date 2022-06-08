Spor Burak Yılmazdan transfer temennisi "İnşallah Beşiktaş alır"
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Burak Yılmaz'dan transfer temennisi: "İnşallah Beşiktaş alır"

Milli futbolcu Burak Yılmaz, adı Süper Lig devleriyle anılan golcü oyuncu Alexander Sörloth'un Beşiktaş'a transfer olmasını istediğini söyledi.

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Burak Yılmazdan transfer temennisi: İnşallah Beşiktaş alır
Burak Yılmaz, Lille'de iki kupa birden kazandı.

Lille'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Burak Yılmaz, transfer sorusuna cevap verdi.

Eski takımı Beşiktaş'a geri dönmeyeceğini açıklayan 36 yaşındaki golcü, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini söyledi.

TV100'e konuşan Burak Yılmaz, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok" ifadelerini kullandı.

Adı Süper Lig devleriyle anılan Alexander Sörloth ile ilgili soruya da cevap veren Burak, "İnşallah Sörloth'u Beşiktaş alır" dedi.

Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.
Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.

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