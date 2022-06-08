Burak Yılmaz'dan transfer temennisi: "İnşallah Beşiktaş alır"

Lille'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Burak Yılmaz, transfer sorusuna cevap verdi.
Eski takımı Beşiktaş'a geri dönmeyeceğini açıklayan 36 yaşındaki golcü, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini söyledi.
TV100'e konuşan Burak Yılmaz, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok" ifadelerini kullandı.
Adı Süper Lig devleriyle anılan Alexander Sörloth ile ilgili soruya da cevap veren Burak, "İnşallah Sörloth'u Beşiktaş alır" dedi.