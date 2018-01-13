Bursaspor Sow'u açıkladı

Bursaspor, uzun süredir transfer görüşmesinde bulunduğu Moussa Sow'u resmen açıkladı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görselde, Senegalli golcüye 'hoş geldin' denildi. Yıldız ismin, satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar kiralandığı belirtiliyor.
- Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli forvet, sezon sonunda takımına dönerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynamaya devam ediyordu. Bu süreçte 31 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
#SowBaşlıyor 💪🏻🐊 pic.twitter.com/YNUbTsXCSR
#SowBaşlıyor 💪🏻🐊 pic.twitter.com/YNUbTsXCSR— Bursaspor (@BursasporSk) 13 Ocak 2018
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