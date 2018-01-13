SÜPER LİG

Son dakika... Moussa Sow resmen Bursaspor'da

Bursaspor Sow'u açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Senegalli golcü Moussa Sow'u transfer ettiklerini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Moussa Sow, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giymişti.

Moussa Sow, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giymişti.

Bursaspor, uzun süredir transfer görüşmesinde bulunduğu Moussa Sow'u resmen açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görselde, Senegalli golcüye 'hoş geldin' denildi. Yıldız ismin, satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar kiralandığı belirtiliyor.

  • Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli forvet, sezon sonunda takımına dönerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynamaya devam ediyordu. Bu süreçte 31 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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