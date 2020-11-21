Transferin gözdesi Ali Akman'ın hedefini amcası açıkladı

Bursaspor'un parlayan yıldızı ve transferin gözde ismi olan genç golcü Ali Akman'la ilgili önemli bir açıklama geldi. 18 yaşındaki futbolcunun amcası olan Ayhan Akman, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yeğeninin transfer hedefinin Avrupa olduğunu söyledi.

TRT Spor'da yorumculuk yapan Akman'ın açıklamaları şöyle;

"Türkiye ve Avrupa'dan teklifler var"





"Ali'nin amacı yurt dışında oynamak. Onun niyeti, planı Avrupa'da oynamak. Türkiye'den de Avrupa'dan da teklifler var, bunu söylemekte de sakınca görmüyorum. Kendini Avrupa'da geliştirmek istiyor. Benim ağzımdan bu konuyla ilgili bir açıklama hiç olmadı."

"Ali'nin farklı planları var"

"Tabii ki ben Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, doğru ama Ali'nin farklı planları var. Ben Ali'nin bu anlamda etkilenmemesini istiyorum, şu anda Bursaspor'da ve kafasında sadece şu anda orası var."

Performansıyla hayran bıraktı

Ali Akman, bu sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 9 maçta 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Genç oyuncunun yükselen performansı, transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı 18 yaşındaki Ali Akman'ın Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de çıktığı 8 maçta 7 gol atıp 1 asist yapması sonrasında transfer dedikoduları basında yer almaya başlandı. Peki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu hangi takımı tercih edecek?Futbolu Galatasaray Kaptanı olarak bırakan ve sarı kırmızılı renklere gönül verdiği bilinen Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı.Adı Fenerbahçe ile anılan futbolcunun sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyon olduğu süreçlerde yaptığı beğeniler dikkat çekti. Akman'ın sosyal medya hesabındaki bu hamlelerin onun Galatasaraylı olduğu yönünde yorumlandı.Öte yandan Galatasaray'ın eski kaptanı Ayhan Akman, Ali Akman ile yaptığı açıklamada 'benimle sürekli konuşuyor ve ne yapması gerektiğini soruyor, onunla hep görüşüyoruz' dedi.Bursaspor'un genç yeteneği durdurulamıyor: Ali Akman milli takım yolunda