TRANSFER

Bursasporlu Ali Akman hangi takıma transfer olacak?

Transferin gözdesi Ali Akman'ın hedefini amcası açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç golcü Ali Akman'ın transfer hedefi ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Ali Akman'ın Bursaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Ali Akman'ın Bursaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bursaspor'un parlayan yıldızı ve transferin gözde ismi olan genç golcü Ali Akman'la ilgili önemli bir açıklama geldi. 18 yaşındaki futbolcunun amcası olan Ayhan Akman, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yeğeninin transfer hedefinin Avrupa olduğunu söyledi.

TRT Spor'da yorumculuk yapan Akman'ın açıklamaları şöyle;

"Türkiye ve Avrupa'dan teklifler var"


  • "Ali'nin amacı yurt dışında oynamak. Onun niyeti, planı Avrupa'da oynamak. Türkiye'den de Avrupa'dan da teklifler var, bunu söylemekte de sakınca görmüyorum. Kendini Avrupa'da geliştirmek istiyor. Benim ağzımdan bu konuyla ilgili bir açıklama hiç olmadı."

Ayhan Akman futbolu Galatasaray kaptanı olarak bırakmıştı.
Ayhan Akman futbolu Galatasaray kaptanı olarak bırakmıştı.

"Ali'nin farklı planları var"

  • "Tabii ki ben Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, doğru ama Ali'nin farklı planları var. Ben Ali'nin bu anlamda etkilenmemesini istiyorum, şu anda Bursaspor'da ve kafasında sadece şu anda orası var."

Performansıyla hayran bıraktı

Ali Akman, bu sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 9 maçta 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Genç oyuncunun yükselen performansı, transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

Ali Akman bu sezon attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.
Ali Akman bu sezon attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı
Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı

18 yaşındaki Ali Akman'ın Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de çıktığı 8 maçta 7 gol atıp 1 asist yapması sonrasında transfer dedikoduları basında yer almaya başlandı. Peki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu hangi takımı tercih edecek?Futbolu Galatasaray Kaptanı olarak bırakan ve sarı kırmızılı renklere gönül verdiği bilinen Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı.Adı Fenerbahçe ile anılan futbolcunun sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyon olduğu süreçlerde yaptığı beğeniler dikkat çekti. Akman'ın sosyal medya hesabındaki bu hamlelerin onun Galatasaraylı olduğu yönünde yorumlandı.Öte yandan Galatasaray'ın eski kaptanı Ayhan Akman, Ali Akman ile yaptığı açıklamada 'benimle sürekli konuşuyor ve ne yapması gerektiğini soruyor, onunla hep görüşüyoruz' dedi.Bursaspor'un genç yeteneği durdurulamıyor: Ali Akman milli takım yolunda

Gençlerle maça çıkan Bursaspor’da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor
Gençlerle maça çıkan Bursaspor’da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni alınan kararlarda ’20 yaş altına sokağa çıkma yasağı’ belirli saatler için getirildi. 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı fertler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Cuma gününden itibaren geçerli olacak bu uygulama sonrası, gözler TFF 1.Lig ekibi Bursaspor’a çevrildi. Bu sezon transfer tahtasını açamamasından dolayı genç ağırlıklı kadro ile mücadele eden yeşil-beyazlı takımda sınıra takılan tam 15 futbolcu bulunuyor. İzin alınacakBursaspor Kulübü, konuyla alakalı özel izin alarak hem futbolcuların antrenmana rahat gidip gelmelerini hem de maçlara çıkabilmelerini sağlayacak. Bursaspor bu hafta Adanaspor’la karşılaşacak ve maç saat 16.00’da başlayacak. Böylece yeşil-beyazlı takım 15 futbolcusundan mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacak.Bursaspor'un 20 yaş altı futbolcularıOzan İsmail Koç (6.01.2001)Batuhan Kör (9.03.2001)Canberk Yurdakul (30.04.2001)Berat Altındiş (10.01.2002)Ali Akman (18.04.2002)Kerem Şen (14.06.2002)Ertuğrul Kurtuluş (22.08.2002)Zeynullah Türkay (01.10.2002)Vefa Temel (3.11.2002)Abdülkadir Gül (06.12.2002)Eren Güler (29.01.2003)Tugbey Akgün (9.04.2003)Abdullah Tazgel (12.04.2003)Bilal Güney (21.07.2003)Kerem Kök (28.01.2004)İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelge

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