Bursasporlu Ali Akman hangi takıma transfer olacak?
Transferin gözdesi Ali Akman'ın hedefini amcası açıkladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç golcü Ali Akman'ın transfer hedefi ortaya çıktı.
Haber MerkeziDiğer, Yeni Şafak
Bursaspor'un parlayan yıldızı ve transferin gözde ismi olan genç golcü Ali Akman'la ilgili önemli bir açıklama geldi. 18 yaşındaki futbolcunun amcası olan Ayhan Akman, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yeğeninin transfer hedefinin Avrupa olduğunu söyledi.
TRT Spor'da yorumculuk yapan Akman'ın açıklamaları şöyle;
"Türkiye ve Avrupa'dan teklifler var"
"Ali'nin amacı yurt dışında oynamak. Onun niyeti, planı Avrupa'da oynamak. Türkiye'den de Avrupa'dan da teklifler var, bunu söylemekte de sakınca görmüyorum. Kendini Avrupa'da geliştirmek istiyor. Benim ağzımdan bu konuyla ilgili bir açıklama hiç olmadı."
"Ali'nin farklı planları var"
"Tabii ki ben Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, doğru ama Ali'nin farklı planları var. Ben Ali'nin bu anlamda etkilenmemesini istiyorum, şu anda Bursaspor'da ve kafasında sadece şu anda orası var."
Performansıyla hayran bıraktı
Ali Akman, bu sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 9 maçta 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Genç oyuncunun yükselen performansı, transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.
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