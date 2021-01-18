Spor Transferin gözdesi Ali Akmanın tercihi Avrupa
TRANSFER

Bursasporlu Ali Akman'ın hangi takımlar istiyor?

Transferin gözdesi Ali Akman'ın tercihi Avrupa

Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman’ı başta İngiltere olmak üzere Fransa, Almanya ve Avusturya’dan birçok kulüp transfer etmek istiyor. Türkiye’den de talipleri olan genç oyuncunun sadece Avrupa’dan gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Ali Akman'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro.
Ali Akman'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un yükselen yıldızı Ali Akman için dev kulüpler adeta sıraya girdi.

Yeşil beyazlı takımda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 18 yaşındaki futbolcuyu başta İngiltere olmak üzere Fransa, Almanya ve Avusturya’dan birçok önemli kulüp, kadrosuna katmak için girişiminde bulundu.

İngilizler ciddi şekilde ilgileniyor

En ciddi tekliflerin İngiltere’den geldiği öğrenilirken, kulüp isimleri ile ilgili net bilgi verilmedi. Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi dev kulüplerin ismi geçerken, Almanya’da Eintracht Frankfurt, Fransa’dan Lille, Avusturya’dan ise Red Bull Salzburg kulüpleri de Ali Akman için nabız yokladı.

Genç oyuncuyla Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgileniyordu.

  • 2002 doğumlu forvet oyuncusu Ali Akman, bu sezon 9 gole imza attı.

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