PTT 1.LİG

Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı

Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, kavşakta tırla çarpıştı. Kazada 19 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kazada can kaybı yaşanmadı.

Kazada can kaybı yaşanmadı.

Fotoğraf: Atilla ATMACA / Lokma

Kaza, saat 01.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun şeker fabrikası yakınındaki kavşakta meydana geldi. TFF 1'inci ligde mücadele eden ve Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan H.Ö. yönetimindeki 16 JR 403 plakalı otobüs, Ş.Y.'nin kullandığı 70 HE 953 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü Ş.Y., otobüs sürücüsü H.Ö., yedek sürücü A.E. ile 16 taraftar yaralandı.

19 kişi , olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer taraftarın ise şeker fabrikasının misafirhanesinde bekletildikleri öğrenildi.

Maça giderken de kaza geçirdiler

Dün de maç için Adana'ya giden Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs tıra çarpmış ve 17 kişi yaralanmıştı. İki kazada da herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı yolcu minibüsü, Eskişehir-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakalı tırla çarpıştı.17 kişi yaralandıKazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kazada yaralanan Bursaspor taraftarı 17 kişinin, TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adanaspor maçına gittikleri öğrenildi.Minibüs içerisinde şöför dahil 19 kişi yer almaktadır.Olay yerinde yaralılara acil müdahele yapılmış olup,3 taraftarımız Eskişehir’deki hastanelerde müşaade altına alınmıştır.Süreci yakından takip ettiğimizi belirtir,taraftarlarımıza acil şifalar dileriz.Camiamıza geçmiş olsun&mdash; Bursaspor (@BursasporSk) 30 Kasım 2019

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