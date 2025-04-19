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Büyükçekmece Basketbol deplasmanda Bursaspor'u mağlup etti

Büyükçekmece Basketbol deplasmanda Bursaspor'u mağlup etti

17:2719/04/2025, Cumartesi
AA
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Büyükçekmece Basketbol deplasmanda Bursaspor'u mağlup etti
Büyükçekmece Basketbol deplasmanda Bursaspor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 89-68 mağlup etti.

Salon:
TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler:
Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

Bursaspor Yörsan:
Brown 15, De Julius 12, Grantham 8, Sharma 4, Berkay Candan 14, Ömer Utku Al, Michineau 10, Gavrilovic 5

Onvo Büyükçekmece Basketbol:
Rebic 7, Franke 8, Starks 15, Yesukan Onar 6, Sajus 15, Ata Kahraman 8, Emircan Koşut, Love 13, Bruinsma 17

1. Periyot:
15-23

Devre:
25-41

3. Periyot
: 47-58
#Büyükçekmece Basketbol
#Bursaspor
#basketbol
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