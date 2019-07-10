Caceres'in Trabzonspor'a transfer ihtimali yok

Muharrem Usta döneminde Trabzon'a kadar gelen ancak sakatlığı bahane edilerek transfer edilmeyen Martin Caceres, tekrar bordo mavililerin gündemine girdi.

Juventus ile şampiyonluk yaşayan sonrasında Copa America'da Uruguay forması giyen oyuncunun bonservisi elinde. Bu sebeple birçok teklif olan Caceres, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Bonservisi elinde olması sebebiyle Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği iddia edilen oyuncu için menajerlik şirketi yetkilileri net açıklamalarda bulundu.

Caceres'in menajerlerinden Sabatino Durante'nin sahibi olduğu şirketin yetkilileri Caceres'in İtalya'da futbol hayatına devam etmek istediğinin altını çizerken Trabzonspor defterinin kendileri için çoktan kapandığını söyledi.

Durante, Caceres'in çocuklarının İtalya'da eğitim hayatlarına devam ettiğini ve Uruguaylı oyuncunun Serie A'da kariyerine devam edeceğini açıklarken Atalanta ya da Lazio kulüplerinden birini tercih edebileceklerini aktardı.