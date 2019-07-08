SÜPER LİG

Cafer Tosun'un transferi iptal oldu

Karagümrük, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığını duyurduğu Cafer Tosun'un transferinden vazgeçti.

Haber Merkezi AA
Cafer Tosun, Karagümrük bayrağının önünde poz vermişti.

Cafer Tosun, Karagümrük bayrağının önünde poz vermişti.

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, daha önce Trabzonspor'dan kadrosuna kattığını duyurduğu Cafer Tosun'un transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce duyurduğumuz Cafer Tosun transferinden, Trabzonspor Kulübü ile mutabakata vardığımız anlaşmada istenilen yeni değişiklik sonrasında vazgeçmiş bulunmaktayız. Genç oyuncuya ve Trabzonspor Kulübüne başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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