Çağdaş Atan Gaziantep FK maçı sonrası konuştu: Çok kritik bir galibiyet

Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Karşılaşmada inanılmaz istekli oynadıklarını belirten Çağdaş Atan, "Çok kritik bir maç kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar inanılmaz istekli oynadık. İlk 60-70 dakika muazzama yakın oynadık. Erken geriye düşmemize rağmen oyundan hiç kopmadık. Sonuna kadar maçı kazanmayı istedik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Çok iyi bir hoca takımına karşı önemli bir galibiyet aldık. Son 15 dakikada acı çekerek ve çok mücadele ederek kazandık." diye konuştu.





Avrupa kupalarına katılmak istediklerini vurgulayan Atan, "Üzerimizdeki 3 takım Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve ikas Eyüpspor'dan olası puan eşitliğinde ikili averajlarımız daha iyi durumda. Olası rakiplere karşı üstünlüğümüz var gibi gözüküyor. Umarım kupadan eleniş şeklimizi bu şekilde telafi ederiz ve Avrupa bileti kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.





"Maçın gidişatına etki edecek hatalar yapıldı"





Karşılaşmadaki hakem yönetimiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Çağdaş Atan, şunları kaydetti:





"Zorbay hoca, ikinci sarı kartları kullanmakta çekimser davrandı. Özellikle ikinci sarı kart değerlendirmelerinde maçın gidişatına etki edecek hatalar yapıldı. Bizler de hata yapıyoruz. Doğal olarak hakemler de hata yapabiliyorlar. Maxim'in ilk sarı kartı diyelim ki yanlış. İkinci sarı kartını vermemek hatanızı hatayla telafi ediyorsunuz. Teknik direktörleri bu kadar kolay atmak olmamalı. Biraz daha iletişimi tercih etmek gerekiyor. Bizden sonraki maçın Fenerbahçe veya Galatasaray müsabakası olması da hakemleri tedirgin ediyor. Çok enteresan bir ortam var."







