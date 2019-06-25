SÜPER LİG

Çağlar Söyüncü için ikinci hamle

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, daha önce de listesinde bulunan milli stoper Çağlar Söyüncü için yeniden temas kurma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, kiralama teklifiyle İngiliz kulübünün kapısını çalacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

Önümüzdeki sezon bir çok kulvarda mücadele edecek bir takım oluşturma çalışmalarına devam eden Galatasaray, teknik heyetten alınan rapor doğrultusunda transfer hamlelerine devam ediyor. Galatasaray’da yeni sezon öncesi teknik heyet, kadroda yerli bir stoper olmasını istiyor. Teknik heyet, Ahmet Çalık’ı kadroda düşünülmemesi ve Semih Kaya ile de yolların ayrılmasının ardından bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de olan Çağlar Söyüncü’nün mutlaka kiralanmasını istedi. Sarı-kırmızılı takımda gerçekleşen transfer toplantısından Çağlar Söyüncü ile ikinci kez temas kurulması fikri ortaya çıktı. Daha önceki görüşmelerde İngiliz kulübüyle transfer konusunda bir gelişme kaydedemeyen Galatasaraylı yöneticiler, Çağlar için Leicester’a ikinci kez kiralama teklifi yapacak. Yapılacak teklifin ardından olumlu yanıt alınması halinde, 23 yaşındaki futbolcu ile kiralık olarak sözleşme imzalanacak.

KAMPA YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması nedeniyle, bu transfer için yapacağı görüşmelerde ısrarcı olacak. 2018-2019 sezonu başında 21,1 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Leicester City’nin yolunu tutan Çağlar, Premier Lig’de istediği şansı bulamadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon İngiliz ekibiyle sadece 6 lig maçına çıkabildi. Gelecek sezon düzenli oynamak isteyen Çağlar, Leicester’da Brendan Rodgers’ın kendisi hakkında gelecek sezon düşüncelerini öğrendikten sonra rotasını çizecek. Öte yandan teknik heyet bu transferin bir an önce bitirilip, oyuncunun kampa yetiştirilmesini istiyor.

  • Bruma Porto ile anlaştı
  • Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Bruma, Portekiz’in köklü takımı Porto’ya transfer oluyor. Almanya Bundesliga ekibi Leipzig’in Bruma’nın transferi konusunda Porto ile anlaştığı iddia edildi. Portekiz basınından O Jogo Gazetesi’nin haberine göre Bruma’nın yeni adresi Porto oldu. Transferin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor. Galatasaray’ın proje transferi Bruma, 2013 yılında Leipzig’e 15 milyon Euro’ya satılmıştı. Bruma aradan geçen sürede Leipzig’de beklenen patlamayı yapamadı.
  • Yabancı sayısına önlem
  • Galatasaray teknik heyeti, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak yeni sezon planlamalarına hız verdi. Teknik heyetin gerçekleştirdiği toplantının ilk konu başladığı yabancı oyuncu kontenjanı oldu. Teknik ekip, önce takımdaki yabancı oyuncusu sayısını düşürmeleri gerektiği üzerinde görüş birliği sağladı. Babel ile yabancı sayısı 13 olan Galatasaray’da, kontenjanda yeni isimlere yer açma adına da harekete geçildi.

Galatasaray Diagne'yi satıp transferleri açıklayacak
Galatasaray Diagne'yi satıp transferleri açıklayacak

Sarı-kırmızılılar bu satışın ardından el sıkıştığı yıldız oyuncuların kulüplerine ödeme yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız veren yönetim kurulu transferini imza aşamasına getirdiği isimlerin başında gelen İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Arjantinli oyuncu Ever Banega ve West Ham United'ın Meksikalı golcüsü Javier Hernandez Chicharito'yu kampa yetiştirmek istiyor. Dıagne 15 milyon euro Suudi Arabistan'ın Al Nasr ve Al Shabab kulüpleri, yakından ilgilendikleri Mbaye Diagne için Galatasaray ile bu hafta son kez hafta masaya oturacak. İki kulübün de 10 milyon Euro bonservis bedelini nakit olarak ödeyebileceklerini sarı kırmızılı kulübe iletti. Galatasaray'ın ise toplamda minimum 15 milyon Euro istediği ve iki takımın yöneticilerine bu durumu ilettiği öğrenildi. Galatasaray'ın bu hafta Diagne için verilecek en iyi teklifi kabul edeceği ve transferini resmileştireceği öğrenildi. Şener tamam sıra Adem ve Yusuf'taGalatasaray'da yerli oyuncu harekatı da sürüyor. Özellikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı ile anlaşma sağmış ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Özbayraklı, Galatasaray'ın ilk etap kamp çalışmalarında yer alacak. Öte yandan bonservisi elinde olan Adem Büyük de büyük olasılıkla Galatasaray'ın yeni sezonda alternatif golcülerinden biri olacak. Tecrübeli futbolcunun da kampa yetişmesi bekleniyor. Galatasaray'ın yerli rotasyonunda yer alması hedeflenen bir başka isim de Bursasporlu Yusuf Erdoğan. 26 yaşındaki futbolcu kulübüyle sözleşmesini feshettiği an sarı-kırmızılılara imza atacak

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