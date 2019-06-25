Çağlar Söyüncü için ikinci hamle

Önümüzdeki sezon bir çok kulvarda mücadele edecek bir takım oluşturma çalışmalarına devam eden Galatasaray, teknik heyetten alınan rapor doğrultusunda transfer hamlelerine devam ediyor. Galatasaray’da yeni sezon öncesi teknik heyet, kadroda yerli bir stoper olmasını istiyor. Teknik heyet, Ahmet Çalık’ı kadroda düşünülmemesi ve Semih Kaya ile de yolların ayrılmasının ardından bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de olan Çağlar Söyüncü’nün mutlaka kiralanmasını istedi. Sarı-kırmızılı takımda gerçekleşen transfer toplantısından Çağlar Söyüncü ile ikinci kez temas kurulması fikri ortaya çıktı. Daha önceki görüşmelerde İngiliz kulübüyle transfer konusunda bir gelişme kaydedemeyen Galatasaraylı yöneticiler, Çağlar için Leicester’a ikinci kez kiralama teklifi yapacak. Yapılacak teklifin ardından olumlu yanıt alınması halinde, 23 yaşındaki futbolcu ile kiralık olarak sözleşme imzalanacak.

KAMPA YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması nedeniyle, bu transfer için yapacağı görüşmelerde ısrarcı olacak. 2018-2019 sezonu başında 21,1 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Leicester City’nin yolunu tutan Çağlar, Premier Lig’de istediği şansı bulamadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon İngiliz ekibiyle sadece 6 lig maçına çıkabildi. Gelecek sezon düzenli oynamak isteyen Çağlar, Leicester’da Brendan Rodgers’ın kendisi hakkında gelecek sezon düşüncelerini öğrendikten sonra rotasını çizecek. Öte yandan teknik heyet bu transferin bir an önce bitirilip, oyuncunun kampa yetiştirilmesini istiyor.

Bruma Porto ile anlaştı

Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Bruma, Portekiz’in köklü takımı Porto’ya transfer oluyor. Almanya Bundesliga ekibi Leipzig’in Bruma’nın transferi konusunda Porto ile anlaştığı iddia edildi. Portekiz basınından O Jogo Gazetesi’nin haberine göre Bruma’nın yeni adresi Porto oldu. Transferin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor. Galatasaray’ın proje transferi Bruma, 2013 yılında Leipzig’e 15 milyon Euro’ya satılmıştı. Bruma aradan geçen sürede Leipzig’de beklenen patlamayı yapamadı.

Yabancı sayısına önlem

Galatasaray teknik heyeti, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak yeni sezon planlamalarına hız verdi. Teknik heyetin gerçekleştirdiği toplantının ilk konu başladığı yabancı oyuncu kontenjanı oldu. Teknik ekip, önce takımdaki yabancı oyuncusu sayısını düşürmeleri gerektiği üzerinde görüş birliği sağladı. Babel ile yabancı sayısı 13 olan Galatasaray’da, kontenjanda yeni isimlere yer açma adına da harekete geçildi.