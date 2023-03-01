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Spor

Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu

Sezon sonu Leicester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Çağlar Söyüncü ile İspanyol devi ön sözleşme imzaladı. Bu sezon Premier Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Milli futbolcu Leicester City'de forma şansı bulamıyor.

18:21 . 1/03/2023 Çarşamba
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Çağlar Söyüncü bu sezon 2 maçta forma giydi

Çağlar Söyüncü bu sezon 2 maçta forma giydi

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Çağlar Söyüncü takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Premier Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Milli futbolcu Leicester City'de forma şansı bulamıyor.

İspanyol basını yazdı

Todofichajes'te yer alan habere göre, 26 yaşındaki oyuncu için sezon sonu İspanyol temsilcisi devreye girdi. Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile ön sözleşme imzaladığı belirtilirken Milli futbolcu İspanyol ekibine bedelsiz transfer olacak.

Altınordu takımından 7,9 milyon euroluk bonservis bedeliyle Alman ekibi Freiburg'a imza atan Çağlar Söyüncü, 2018 yılında 21 milyon euro bedelle Leicester City yolunu tutmuştu.



#Çağlar Söyüncü
#Atletico Madrid
#transfer
2 saat önce
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Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu
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