Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu

Çağlar Söyüncü bu sezon 2 maçta forma giydi
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Çağlar Söyüncü takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Bu sezon Premier Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Milli futbolcu Leicester City'de forma şansı bulamıyor.
İspanyol basını yazdı
Todofichajes'te yer alan habere göre, 26 yaşındaki oyuncu için sezon sonu İspanyol temsilcisi devreye girdi. Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile ön sözleşme imzaladığı belirtilirken Milli futbolcu İspanyol ekibine bedelsiz transfer olacak.
Altınordu takımından 7,9 milyon euroluk bonservis bedeliyle Alman ekibi Freiburg'a imza atan Çağlar Söyüncü, 2018 yılında 21 milyon euro bedelle Leicester City yolunu tutmuştu.