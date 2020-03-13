Camiaları nefretle doldurmayalım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) ile yapılan iş birliği anlaşmanın basın toplantısında gündemle ilgili soruları cevapladı. Ligde daha 9 maçın olduğunu ifade eden Cengiz, “Şimdiden biz en ufak hata ile ortalığı yangın yerine çevirirsek bu alev topu sonra bize döner. Yüzde yüz haklı da olsa. Başkasına yapılan hatadan da biz rahatsız oluruz. Oynadığımız ligin adı Süper Lig. Merkez Hakem Kurulu’na ve Türkiye Futbol Federasyonu’na çok görev düşüyor. Önümüzdeki 9 maçta lig giderek sertleşebilir. Şampiyonluk sürecine geçtikçe söylemler sertleşebilir. Yöneticilere büyük yük düşüyor. Camiaları lütfen nefretle, ötekileştirme ile doldurmayalım. Bizim burada bir camiaya sert söylememiz bir kan akmasına neden olabilir. Çok dikkatli olmalıyız” dedi.

METE KALAKAVAN’A TEPKİ

Hakemlerle ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan’a tepki gösterdi. Cengiz, “Sivasspor maçındaki hakemin hatasını, kimilerine göre kural hatası. Hakem oyunu durdurduğunda Onyekuru’nun pozisyonuna penaltı vereceğini zannettik, bize penaltı çaldı. Sahada bize yapılan 9 hakem hatası var. Ben olsam bu hakemi vermezdim. Tuttuğunuz takım lehine veya rakip olduğunuz takımın aleyhine düşüncelerle hareket edip, eylemler ve atamalar yaparsanız zaten söylenecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Aslan evinde avantajlı

Pazar günü Beşiktaş’ı konuk edecek G.Saray, rakiplerini ağırladığı Türk Telekom Stadı’nda derbilerde iyi performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 yılı aşkın sürede Seyrantepe’de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile tamamı Süper Lig’de olmak üzere 20 kez karşı karşıya geldi. G.Saray bu maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile Türk Telekom Stadı’nda oynadığı 9 müsabakada 6 galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.