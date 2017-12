İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'i çalıştıran Carlos Carvalhal'le yollar ayrıldı.

İngiliz ekibi resmi siteden yaptığı açıklamada, Portekizli teknik adamla sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüp başkanı Dejphon Chansiri ise Carvalhal'e teşekkür ederken, gelecek için başarı dileğinde bulundu.