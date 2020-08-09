Carlos Tevez kararını verdi, bir yıllık sözleşmeye imzayı attı

Arjantin Süper Lig'inde son şampiyon Boca Juniors, Carlos Tevez'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki golcünün kontratının 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Carlos Tevez firmó su nuevo contrato con el club hasta 2021. Carlitos es de Boca y de Boca no se va... pic.twitter.com/5ihlDt7MDm — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) August 8, 2020

En çok kazanan futbolculardan olmuştu

Bir dönem Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Tevez, 2017 yılında transfer olduğu Shanghai Shenhua'da 38 milyon euroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almıştı.