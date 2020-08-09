TRANSFER

Carlos Tevez kararını verdi, bir yıllık sözleşmeye imzayı attı

Dünyanın en kariyerli golcüleri arasında yer alan Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, Boca Juniors ile sözleşme yeniledi.

Haber Merkezi AA
Carlos Tevez, Boca Juniors kariyerinde toplamda çıktığı 126 maçta 41 gol atarken, 21 de asist kaydetti.

Carlos Tevez, Boca Juniors kariyerinde toplamda çıktığı 126 maçta 41 gol atarken, 21 de asist kaydetti.

Fotoğraf: AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

Arjantin Süper Lig'inde son şampiyon Boca Juniors, Carlos Tevez'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki golcünün kontratının 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

En çok kazanan futbolculardan olmuştu

Bir dönem Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Tevez, 2017 yılında transfer olduğu Shanghai Shenhua'da 38 milyon euroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almıştı.

Tevez'den çaresiz bırakan frikik
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Tevez'den çaresiz bırakan frikik

Copa Libertadores'te Boca Junniors ile Deportivo Cali ile karşı karşıya geldi. Boca Juniors'da Carlos Tevez harika bir frikik golüne imza attı.


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