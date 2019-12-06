PREMİER LİG

CAS'tan Chelsea'ye müjde: Transfer tahtası açıldı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Chelsea’nin transfer yasağını kaldırdı. Böylelikle İngiliz ekibinin Ocak ayı için transfer tahtası açılmış oldu.

Haber Merkezi İHA
Lampard yönetimindeki Chelsea, Premier Lig'de topladığı 29 puanla 4. sırada yer alıyor.

Lampard yönetimindeki Chelsea, Premier Lig'de topladığı 29 puanla 4. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: JOHN SIBLEY / Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük sebebiyle FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı ve 970 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. 2019’un Şubat ayında başlayan cezası sebebiyle yaz dönemini transfer yapamadan geçiren mavilere CAS’tan müjdeli haber geldi.

CAS, Chelsea’nin transfer yasağına ilişkin yaptığı itirazın kabul edildiğini ve cezanın yarı yarıya indirildiğini açıkladı. Buna göre Londra ekibi, devre arası transfer döneminde istediği oyuncuyu kadrosuna katabilecek.


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