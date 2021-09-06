Caulker'ın yeni adresi netleşti: İşte anlaştığı takım

Fenerbahçe ile tek bir resmi maça bile çıkamadı.

Fenerbahçe’ye sezon başında Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra katılan Caulker, Gaziantep FK ile anlaştı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira tarafından performansı düşük bulunan ve yeni transfer olmasına rağmen kadroda düşünülmeyen İngiliz futbolcudan kulüp bulması istenmişti. 29 yaşındaki futbolcu, menajeri aracılığıyla görüşme sağladığı Gaziantep FK ile el sıkıştı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut’un, Alanyaspor’dan eski öğrencisi olan tecrübeli oyuncunun transferinde önemli rol oynadığı öğrenildi.

İngiliz futboluyla el sıkışan Gaziantep FK, sarı-lacivertli ekiple de anlaşma aşamasına geldi.

Fenerbahçeli Caulker'ın paylaşımı👇 pic.twitter.com/SPX5ZxVoMR REKLAM August 29, 2021