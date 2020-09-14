Cavani Barcelona'yı arayarak kendisini teklif etti
Cavani Barcelona'yı arayarak kendisini teklif etti
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Uruguaylı golcü oyuncu Edinson Cavani, İspanyol devi Barcelona'yı iki kere arayarak kendisini teklif etti.
Haber MerkeziYeni Şafak
PSG ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Edinson Cavani şu anda serbest oyuncu statüsünde yer alıyor. Deneyimli golcü için Juventus, Roma, Boca Juniors ve Inter Miami başta olmak üzere birçok kulüp devrede.
Son olarak Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki golcü oyuncu için devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Vedat Muriqi'in ayrılığından sonra santrfor için dünyaca ünlü yıldızlarla görüştüğü biliniyordu. Fenerbahçe'nin, Cavani'yi kadrosuna katarak, golcü transferini de bitirmek istediği iddia edildi.
Cavani kendisini Barcelona'ya teklif etti
Sport'un haberine göre, Barcelona'da takımdan ayrılması ve Juventus'a transfer olması gündemde olan Luis Suarez'in yerine Cavani, Katalan ekibine transfer olmak istiyor. Hatta Uruguaylı oyuncu tam 2 kere Barcelona'yı arayarak, kendisini teklif etti. Haberin detayında Katalan ekibinin teklifi değerlendirdiğine yer verildi.
Transfermarkt verilerine göre Edinson Cavani'nin güncel bonservis değeri 20 milyon euro olarak biliniyor. Golcü oyuncu geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı.
Edinson Cavani'nin 2020 yılında attığı şık goller;
Yorum