SÜPER LİG

Çaykur Rizespor Başkanı maç sonunda isyan etti: Bu hakemi sokaktan bulmuşlar

Süper Lig'de 2020/21 sezonu Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Karşılaşma sonrası son dakikada verilen penaltı kararına tepki gösteren Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Arda Kardeşler için 'Bunu sokaktan bulmuşlar' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı olaylı başladı. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı karşılaşma sonrası Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'e adeta isyan etti.

85. dakikada Sosa'nın ortasına hareketlenen Enner Valencia hava topuna çıkarken rakibin müdahalesiyle yüzünü tutarak yerde kaldı. Tereddütsüz penaltı noktasını gösteren Kardeşler'e Rizesporlu oyuncular büyük tepki gösterdi.

Topun başına geçen Jose Sosa penaltı vuruşunu gole çevirerek Fenerbahçe'ye 3 puanı kazandırdı.

Tartışmalara neden olan pozisyon.
Tartışmalara neden olan pozisyon.

'Bu hakemi sokaktan bulmuşlar'

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası hakem Arda Kardeşler'e yüklendi:

  • VAR'a gitmiyorsun, direkt sarı kart gösteriyorsun... İki penaltıdan hakem de emin değil. Ne amaçla buraya geldi anlamadım. Birinci maçta bunu yapmanın anlamı yok! Bu hakemin bu işini bitirmeleri lazım, bir daha sahada olmaması lazım. Böyle hakem mi olur ya? Bu hakemi sokaktan getirmişler.


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